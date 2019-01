Michael Cohen stelt getuigenis voor Congres uit wegens 'bedreigingen van Trump'

Michael Cohen moest op 7 februari opnieuw voor het Congres getuigen. In december werd Cohen veroordeeld tot drie jaar cel, onder meer wegens betaling van zwijggeld aan twee vrouwen tijdens de presidentscampagne van Trump in 2016. Hij werd beschuldigd van valse verklaringen, financieel gesjoemel en illegale campagnefinanciering.

Cohen had zijn medewerking aan het gerecht en speciaal aanklager Robert Mueller aangeboden in ruil voor een strafvermindering. Hij moet ook een boete van ongeveer 2 miljoen dollar betalen. Lanny Davis heeft het in zijn persbericht over 'aanhoudende bedreigingen van Trump en de huidige advocaat van Trump, Rudy Giuliani'.