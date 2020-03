De Democratische presidentskandidaat Michael Bloomberg gooit de handdoek in de ring wat zijn ambities voor het Witte Huis betreft en steunt voormalig vicepresident Joe Biden, zo heeft hij woensdag na tegenvallende resultaten op Super Tuesday bekendgemaakt.

'Ik heb altijd gemeend dat het verslaan van Donald Trump start met het zich verenigen rond de kandidaat met de beste mogelijkheden om dit te doen. Na de (voor)verkiezingen van gisteren is het duidelijk dat de kandidaat mijn vriend en geweldige Amerikaan Joe Biden is', zo staat in een schriftelijke verklaring van de miljardair.

'Ik geloof in het gebruik van gegevens om beslissingen te voeden. Na de resultaten van gisteren is het mathematisch (vergaren van de nodige) afgevaardigden virtueel onmogelijk, en een leefbaar pad naar de nominatie is er niet meer. Maar ik blijf klaar kijken omtrent mijn overheersende doelstelling: winnen in november. Niet voor mij, maar voor ons land. En terwijl ik niet de genomineerde zal zijn, zal ik de belangrijkste strijd in mijn leven niet opgeven', zegt Bloomberg.

