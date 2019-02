MH17: geheime gesprekken tussen Nederland en Rusland over aansprakelijkheid

Diplomaten, ambtenaren en juristen van de drie landen komen binnenkort bij elkaar, aldus de commerciële zender. Het tijdstip en de locatie van de gesprekken worden niet bekendgemaakt. "We zijn via diplomatieke kanalen in contact met Rusland over staatsaansprakelijkheid. We hebben er toenemend vertrouwen in dat we binnenkort met de Russen om tafel gaan", aldus het ministerie dat ook niets zei over tijdstip en locatie.

In mei vorig jaar hebben Nederland en Australië officieel Rusland aansprakelijk gesteld voor het neerhalen van vlucht MH17. De twee westerse landen nodigden Rusland uit om te praten over de aansprakelijkheid en zodoende tot een oplossing te komen.

Aanvankelijk liep Moskou niet warm. Maar in oktober liet Rusland weten bereid te zijn tot een gesprek, mits men ook zou kijken naar de rol van Oekraïne, aldus RTL Nieuws. De Boeing van Malaysia Airlines werd op 17 juli 2014 boven oorlogsgebied in het oosten van Oekraïne neergeschoten. Dat gebeurde met een Buk-raket. De lanceerinstallatie was afkomstig van een Russische basis bij Koersk, heeft juridisch onderzoek uitgewezen.

Alle inzittenden, onder wie ook Belgen, kwamen om.