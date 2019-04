De Mexicaanse regering wil dat Washington maatregelen neemt om de urenlange wachttijden voor vrachtwagens aan de grens tussen Mexico en de VS terug te dringen.

De Mexicaanse minister van Economie Graciela Márquez uitte vrijdag tijdens een ontmoeting met de Amerikaanse minister van Handel Wilbur Ross in Mérida haar bezorgdheid over 'de gedeeltelijke sluitingen en de daling van het aantal medewerkers aan de grensovergang' die met bepaalde taken zijn belast. Ze vroeg om 'een snelle oplossing, omdat de huidige situatie schadelijk is voor de Mexicaanse export'.

Als gevolg van de groeiende toestroom van migranten uit Midden-Amerika besliste de Amerikaanse regering vorige week om 750 grenswachters van hun gebruikelijke posten aan de grensovergangen weg te halen en hen met nieuwe taken te belasten. Daardoor is er nu personeel tekort voor de inklaring van voertuigen, wat tot vertragingen leidt.

Vooral vrachtwagens moeten vaak urenlang wachten op groen licht en dat heeft inmiddels gevolgen voor de productie in de Mexicaanse auto-industrie, die nu kampt met een gebrek aan reserveonderdelen.

De grens tussen de Verenigde Staten en Mexico is een van de drukste ter wereld. Het handelsvolume tussen de twee buurlanden bedraagt ruim 610 miljard Amerikaanse dollar.