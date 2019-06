De Mexicaanse regering kondigt aan dat ze 6000 troepen van de Nationale Garde naar de grens met Guatemala stuurt om de instroom van migranten die naar de Verenigde Staten willen, een halt toeroepen. Ook zijn de bankrekeningen bevroren van mensen die verdacht worden van mensensmokkel. Zo hoopt Mexico de importheffingen waarmee de Amerikaanse president Donald Trump dreigt, te voorkomen.

De Mexicaanse minister van Buitenlandse Zaken Marcelo Ebrard is momenteel in Washington voor overleg en zei na de recentste gesprekken van donderdag dat hij 'optimistisch' was.

Ebrard kondigde daarbij aan dat er troepen ontplooid zullen worden aan de grens met Guatemala in het zuiden van Mexico om te voorkomen dat migranten het land binnenkomen. 'We hebben uitgelegd dat er 6000 mannen zijn die daar ingezet worden'.

Eerder had vicepresident Mike Pence verklaard dat er nog geen doorbraak is. Mexico heeft al stappen gezet, maar 'zal meer moeten doen om de crisis aan te pakken'. Vrijdag zijn nieuwe onderhandelingen gepland.

Bankrekeningen bevroren

Het Mexicaanse ministerie van Financiën had donderdag ook al aangekondigd dat het de bankrekeningen bevriest van 26 mensen die ervan verdacht worden betrokken te zijn bij illegale migratie en de organisatie van de migrantenkaravaan.

Vanaf oktober 2018 werden financiële overdrachten opgemerkt tussen de staat Queretaro en zes steden die aan de grens met de Verenigde Staten liggen, waaronder Tijuana en Ciudad Juarez. Rond die datum vertrokken de eerste 'migrantenkaravaans' van Midden-Amerika naar de VS. 'Er werd vermoed dat migranten illegale betalingen uitvoerden en vervolgens werd er een link gelegd tussen de migrantenkaravaans en die betalingen', aldus het ministerie.

Dreigement

Met de maatregelen probeert Mexico Amerikaanse importheffingen te voorkomen. Trump beschuldigt het buurland ervan niet voldoende maatregelen te nemen om de illegale migratie te stoppen.

Hij wil daarom vanaf maandag 10 juni een taks van 5 procent op Mexicaanse goederen invoeren, die gradueel zal opgetrokken worden tot maximaal 25 procent in oktober als Mexico niet voldoende stappen onderneemt.