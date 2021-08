Mexico heeft woensdag een klacht ingediend in de Verenigde Staten tegen de grootste Amerikaanse wapenproducenten. Mexico beschuldigt de bedrijven ervan het geweld door Mexicaanse drugdealers mee aan te wakkeren.

De Mexicaanse minister van Buitenlandse Zaken Marcelo Ebrard kondigde aan dat een klacht werd ingediend bij een federale rechtbank in Boston, in het noordoosten van de VS. Hij hekelde een 'illegale handel' op het Mexicaanse grondgebied, dat 'directe schade' veroorzaakt in het land. 'We hebben vertrouwen in de juridische kwaliteit van wat we presenteren en we zullen de zaak met alle nodige ernst bepleiten. We gaan dit proces winnen. We gaan erin slagen om op een drastische manier de illegale wapenhandel in Mexico te verminderen', aldus de minister tijdens een persconferentie.

Volgens Ebrard is het ongezien dat de Mexicaanse regering participeert in een dergelijk geschil voor een Amerikaanse rechtbank. De demarche heeft het fiat gekregen van president Andrés Manuel López Obrador. Onder de bedrijven die Mexico beschuldigt bevinden zich onder meer Smith & Wesson, Beretta, Colt, Glock, Century Arms, Ruger en Barrett, die tezamen meer dan 68 procent van de meer dan 500.000 wapens produceren die elk jaar illegaal in Mexico worden binnengebracht, staat te lezen in de klacht.

'Speciale orders van drughandelaars'

Ebrard legt nog uit dat de Mexicaanse overheid compensaties wil krijgen van de bedrijven voor de schade die zij berokkend hebben door hun 'nalatige praktijken'. De klacht vraagt ook maatregelen om de fabrikanten en distributeurs van wapens te surveilleren en in het gareel te houden. Volgens de buitenlandminister produceren de Amerikaanse bedrijven zelfs wapens speciaal voor de Mexicaanse drughandelaars.

In 2019 werden enkel met illegaal ingevoerde wapens uit de VS 17.000 moorden gepleegd in Mexico, zo blijkt uit gegevens van de overheid. Sinds 2006 telt het land ongeveer 300.000 moorden, voornamelijk gelinkt aan de georganiseerde misdaad.

De Mexicaanse minister van Buitenlandse Zaken Marcelo Ebrard kondigde aan dat een klacht werd ingediend bij een federale rechtbank in Boston, in het noordoosten van de VS. Hij hekelde een 'illegale handel' op het Mexicaanse grondgebied, dat 'directe schade' veroorzaakt in het land. 'We hebben vertrouwen in de juridische kwaliteit van wat we presenteren en we zullen de zaak met alle nodige ernst bepleiten. We gaan dit proces winnen. We gaan erin slagen om op een drastische manier de illegale wapenhandel in Mexico te verminderen', aldus de minister tijdens een persconferentie. Volgens Ebrard is het ongezien dat de Mexicaanse regering participeert in een dergelijk geschil voor een Amerikaanse rechtbank. De demarche heeft het fiat gekregen van president Andrés Manuel López Obrador. Onder de bedrijven die Mexico beschuldigt bevinden zich onder meer Smith & Wesson, Beretta, Colt, Glock, Century Arms, Ruger en Barrett, die tezamen meer dan 68 procent van de meer dan 500.000 wapens produceren die elk jaar illegaal in Mexico worden binnengebracht, staat te lezen in de klacht.Ebrard legt nog uit dat de Mexicaanse overheid compensaties wil krijgen van de bedrijven voor de schade die zij berokkend hebben door hun 'nalatige praktijken'. De klacht vraagt ook maatregelen om de fabrikanten en distributeurs van wapens te surveilleren en in het gareel te houden. Volgens de buitenlandminister produceren de Amerikaanse bedrijven zelfs wapens speciaal voor de Mexicaanse drughandelaars. In 2019 werden enkel met illegaal ingevoerde wapens uit de VS 17.000 moorden gepleegd in Mexico, zo blijkt uit gegevens van de overheid. Sinds 2006 telt het land ongeveer 300.000 moorden, voornamelijk gelinkt aan de georganiseerde misdaad.