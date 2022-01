Mexico heeft het afgelopen jaar het hoogste aantal asielaanvragen ooit ontvangen. Tussen januari en december 2021 werden in het Latijns-Amerikaanse land 131.448 aanvragen ingediend, meldt vluchtelingenorganisatie Comar maandag.

Het vorige record dateerde uit 2019, toen er ruim 70.000 aanvragen waren. Dat aantal werd in 2021 dus bijna verdubbeld. De meeste aanvragen, bijna 52.000, kwamen uit Haïti, gevolgd door Honduras.

Veel mensen die een asielaanvraag indienden, probeerden vermoedelijk via Mexico naar de Verenigde Staten te reizen. Het aantal mensen dat op een illegale manier via de zuidelijke grens de VS probeerde binnen te komen is vorig jaar eveneens sterk gestegen, mede vanwege de hoop dat het immigratiebeleid van de Democratische president Joe Biden minder streng zou zijn dan dat van zijn voorganger Donald Trump. De VS hielden hun grens onder Biden echter gesloten, volgens de administratie vanwege de risico's die het coronavirus met zich meebrengt. Daarnaast moest de regering door een gerechtelijk bevel opnieuw een regel invoeren uit het Trump-tijdperk. Asielzoekers die het land willen binnenkomen via de zuidelijke grens, moeten daardoor voor de duur van hun procedure in Mexico blijven.

Zuiden

In september arriveerden grote aantallen Haïtiaanse migranten aan de Mexicaanse grens. Duizenden van hen werden gedeporteerd, anderen trokken Mexico binnen om niet hetzelfde lot te ondergaan.

Omdat de Mexicaanse veiligheidsdiensten in overleg met de VS ook migranten tegenhouden die vanuit Midden-Amerika naar het noorden trekken, zitten ook heel wat migranten vast in het zuiden van Mexico. Veel migranten vragen dan ook asiel aan om zich vrij te kunnen bewegen in het land en te kunnen werken, om dan later indien nodig opnieuw te proberen om naar de VS te reizen.

