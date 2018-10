Mexico biedt migrantenkaravaan hulp aan

Op voorwaarde dat ze asiel aanvragen in één van de zuidelijke staten van Mexico - Chiapas of Oaxaca - krijgen ze recht op medische zorg, onderwijs en een tijdelijke arbeidsvergunning. Dat verklaarde president Enrique Pena Nieto in een videoboodschap.

Hij wees erop dat dit plan enkel geldt voor diegenen die de Mexicaanse wetten respecteren. Het zou volgens hem ook gaan om een eerste stap naar een permanente oplossing voor diegenen die het vluchtelingenstatuut krijgen in Mexico.

De migrantenkaravaan bestaat uit zo'n 7.000 mensen, van wie een groot deel afkomstig is uit Honduras, El Salvador en Guatemala. Ze zijn al enkele weken te voet onderweg van hun thuisland naar de Verenigde Staten. Volgens de Mexicaanse autoriteiten hebben intussen zo'n 1.743 mensen asiel aangevraagd. Wat er zal gebeuren met diegenen die dat niet doen, is niet bekend.

De Amerikaanse president Trump dreigde er al mee het leger naar de grens met Mexico te sturen om de migranten tegen te houden. Hij gebruikt het thema ook in de verkiezingscampagne voor de 'midterms', de tussentijdse parlementsverkiezingen.