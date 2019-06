In Mexico zijn de bankrekeningen bevroren van 26 mensen die ervan verdacht worden betrokken te zijn bij illegale migratie en de organisatie van de migrantenkaravaan. Dat laat het ministerie van Financiën donderdag weten in een mededeling.

Vanaf oktober 2018 werden financiële overdrachten opgemerkt tussen de staat Queretaro en zes steden die aan de grens met de Verenigde Staten liggen, waaronder Tijuana en Ciudad Juarez. Rond die datum vertrokken de eerste karavaans van Midden-Amerika naar de VS. 'Er werd vermoed dat migranten illegale betalingen uitvoerden en vervolgens werd er een link gelegd tussen de migrantenkaravaans en die betalingen', aldus het ministerie.

De financiële maatregelen komen er omdat Mexico oplossingen zoekt om Amerikaanse importheffingen te voorkomen. De Verenigde Staten beschuldigen hun buurland er namelijk van niet voldoende maatregelen te nemen om de illegale migratie te stoppen. De importheffing van 5 procent op alle goederen uit Mexico werd op donderdag 30 mei aangekondigd door Trump. De heffing zou vanaf 10 juni ingaan en vanaf 1 juli verhoogd worden tot 10 procent als Mexico niet voldoende stappen onderneemt.

Donderdag zijn de gesprekken tussen de twee landen verdergezet. Volgens de Mexicaanse minister van Buitenlandse Zaken, Marcelo Ebrard, is er veel vooruitgang geboekt, maar het Witte Huis stelt dat de Mexicanen niet voldoende doen om de migratie naar de VS te stoppen. 'Het ziet er naar uit dat de importheffingen er zullen komen omdat wat de Mexicanen voorstellen simpelweg niet voldoende is', verklaarde de communicatieverantwoordelijke van het Witte Huis, Mercedes Schlapp.

Woensdag hebben de Mexicaanse autoriteiten naar eigen zeggen een karavaan met zo'n 1.200 Centraal-Amerikanen tegengehouden en 420 migranten opgepakt.