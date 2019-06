De Mexicaanse politie heeft in de deelstaat Veracruz 791 migranten uit Centraal-Amerika, onder wie 368 kinderen jonger dan 8 jaar, gearresteerd. Dat hebben de Mexicaanse autoriteiten zondag gemeld.

De illegale migranten zaten verstopt in vier vrachtwagens. Een honderdtal kinderen waren jonger dan 6 jaar, meldt een bron dichtbij het onderzoek. Een regeringsbron zegt dat zes vermoedelijke mensensmokkelaars werden opgepakt. Van de migranten kwamen 413 mensen uit Guatemala, 330 uit Honduras en 39 uit El Salvador.

Mexico heeft onder grote druk van Washington sinds 7 juni maatregelen getroffen om het aantal migranten uit Centraal-Amerika dat via Mexico illegaal de Amerikaanse grens oversteekt, fors terug te dringen. Zo zullen er onder meer 6.000 manschappen worden ontplooid aan de grens met Guatemala. Mexico stemde er ook mee in om de asielzoekers sneller terug te sturen, in afwachting van hun aanvraagprocedure.

Veracruz is een van de meest gewelddadige regio's van Mexico. Vluchtelingen worden er vaak het slachtoffer van diefstal en ontvoering.