De Mexicaans autoriteiten hebben vrijdag in Ixhuatlán, in de zuidelijke deelstaat Veracruz, 600 migranten ontdekt die opgesloten zaten in twee vrachtwagentrailers, zo bevestigt het Nationaal Migratie Instituut.

De migranten, op zoek naar een beter leven in de Verenigde Staten, komen uit twaalf landen, niet alleen uit Latijns-Amerika maar ook uit Afrika en Azië.

De meeste migranten in Mexico leggen de trip noordwaarts te voet af, vandaar de term 'migrantenkaravaan'. Maar er zijn ook mensen die voor de tocht door Mexico een beroep doen op mensensmokkelaars.

Dat lijkt het geval voor de honderden mensen aan boord van de twee vrachtwagens. Zij zaten opgesloten in de trailers. Het ging om 145 vrouwen en 455 mannen. Onder de migranten waren volgens de autoriteiten ook zwangere vrouwen, zieken en kinderen.

Volgens het Nationaal Migratie Instituut komen de migranten uit twaalf landen: de meesten uit de buurlanden (Guatemala, Honduras, Nicaragua), maar ook uit Ghana, Kameroen, India en Bangladesh.

Toename

De migranten worden afgeraden om door te reizen en krijgen de opties om ofwel begeleid terug te keren naar hun land van oorsprong, ofwel een regularisatie in Mexico aan te vragen.

De realiteit is dat degenen die de regularisatie aanvragen toch proberen door te reizen naar de VS.

Sinds Joe Biden president werd is de stroom migranten naar de VS fel toegenomen. De Mexicaanse autoriteiten hebben in de eerste negen maanden van dit jaar 190.000 migranten geteld. Dat zijn er drie keer meer dan in 2020. Van de 190.000 werden er 74.300 uitgezet.

De aantallen die de grens met de VS overschrijden zijn nog veel groter dan wat Mexico telt.

Alleen al in juli van dit jaar telde de VS-grenswacht 200.000 mensen die de grens met Mexico illegaal overstaken.

