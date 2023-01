Mexico: 29 doden bij arrestatie zoon El Chapo

Bij de operatie die leidde tot de arrestatie van Ovidio Guzman, een van de zonen van de Mexicaanse drugsbaron Joaquin ‘El Chapo’ Guzman, zijn 10 soldaten en 19 bendeleden omgekomen.

Dat meldt de Mexicaanse regering vrijdag.

De arrestatie donderdag van Ovidio Guzman leidde tot een golf van geweld in Culiacan, de hoofdstad van Sinaloa in het westen van Mexico. Naast het aantal dodelijke slachtoffers raakten ook 35 soldaten gewond. Nog eens 21 mensen zijn gearresteerd, verklaarde minister van Defensie Luis Cresencio Sandoval op een persconferentie. Er werd ook een passagiersvliegtuig van Aeromexico dat op weg was naar Mexico-Stad geraakt door een kogel. Verder werd een toestel van de Mexicaanse luchtmacht beschoten.

De ruim 800.000 inwoners van Culiacán kregen de oproep thuis te blijven en scholen werden uit voorzorg gesloten. Meer dan honderd vluchten in Sinaloa zijn geannuleerd.

De 32-jarige Ovidio is de zoon van Joaquin ‘El Chapo’ Guzman, die in de Verenigde Staten een levenslange celstraf uitzit. Na zijn arrestatie in Culiacan werd Ovidio overgevlogen naar Mexico-Stad. In 2019 werd zoon Guzmán ook al even opgepakt, maar vervolgens door de Mexicaanse president Manuel Lopez Obrador vrijgelaten omdat die een bloedbad vreesde. De autoriteiten waren toen niet opgewassen tegen het gewelddadige Sinaloa-kartel.

De Verenigde Staten vragen om Ovidio Guzman uit te leveren. Na de arrestatie van zijn vader, ziet Washington hem als een hoofdrolspeler binnen het drugskartel.

De Amerikaanse president Joe Biden komt dit weekend naar Mexico. Tijdens dat bezoek staat de veiligheid naar verwachting hoog op de agenda.