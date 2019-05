De Amerikaanse president Donald Trump heeft zijn aanvallen tegen buurland Mexico hernomen. Dit keer vindt hij dat Mexico zich tegen de drugstrafiek moet verweren.

De uitval van de president volgt één dag nadat Trump de douaneheffingen op goederen uit Mexico had verhoogd. Die verhoging had als doel het land ertoe te brengen strenger op te treden tegen de illegale migratie van Mexicanen die de grens met de VS oversteken.

'Mexico moet de controle over het eigen land herwinnen door op te treden tegen drugbarons en hun kartels. De douaneheffingen zullen de drugs tegenhouden, net zoals ze illegale migranten zullen tegenhouden', zegt de Amerikaanse president op Twitter.