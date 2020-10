Vijf eeuwen na de verovering van Mexico door de Spanjaarden, wil de regering van het Latijns-Amerikaanse land dat onder meer de Kerk en Spanje hun verontschuldigingen aanbieden aan de inheemse volkeren in Mexico.

De Kerk, het Spaanse koningshuis en de Mexicaanse staat moeten openlijk hun excuses aanbieden voor de misdrijven die sinds de verovering tegen de inheemse volkeren zijn gepleegd, zo staat in een brief die Beatriz Gutiérrez Müller, de Mexicaanse First Lady, in het Vaticaan overhandigde aan paus Franciscus.

In 2021 zal het 500 jaar geleden zijn dat het huidige Mexico veroverd werd door de Spaanse 'conquistadores' onder leiding van Hernán Cortés. In de brief aan de paus vraagt de Mexicaanse president Andrés Manuel López Obrador ook om naar aanleiding van dat herdenkingsjaar enkele stukken uit te lenen. Het gaat dan onder meer om de Codex Borgia, een Azteeks manuscript, kaarten van de gewezen Azteken-hoofdstad Tenochtitlan en documenten van de Nahua en de Tolteken.

De links-nationalistische president López Obrador heeft zich opgeworpen als een voorvechter van de inheemse bevolking. Ongeveer 15 miljoen van de 126 miljoen Mexicanen behoren tot een van de oorspronkelijke volkeren. De meesten van hen leven in armoede en hebben nauwelijks toegang tot onderwijs en gezondheidszorg.

De Kerk, het Spaanse koningshuis en de Mexicaanse staat moeten openlijk hun excuses aanbieden voor de misdrijven die sinds de verovering tegen de inheemse volkeren zijn gepleegd, zo staat in een brief die Beatriz Gutiérrez Müller, de Mexicaanse First Lady, in het Vaticaan overhandigde aan paus Franciscus. In 2021 zal het 500 jaar geleden zijn dat het huidige Mexico veroverd werd door de Spaanse 'conquistadores' onder leiding van Hernán Cortés. In de brief aan de paus vraagt de Mexicaanse president Andrés Manuel López Obrador ook om naar aanleiding van dat herdenkingsjaar enkele stukken uit te lenen. Het gaat dan onder meer om de Codex Borgia, een Azteeks manuscript, kaarten van de gewezen Azteken-hoofdstad Tenochtitlan en documenten van de Nahua en de Tolteken. De links-nationalistische president López Obrador heeft zich opgeworpen als een voorvechter van de inheemse bevolking. Ongeveer 15 miljoen van de 126 miljoen Mexicanen behoren tot een van de oorspronkelijke volkeren. De meesten van hen leven in armoede en hebben nauwelijks toegang tot onderwijs en gezondheidszorg.