'Pandemieën raken ons niet', aldus de Mexicaanse president tijdens een persconferentie afgelopen week. En als het nieuwe coronavirus dan toch zou toeslaan, rekent Andrés Manuel López Obrador naar eigen zeggen op de bescherming van amuletten en een biljet van twee dollar dat een migrant hem ooit schonk, een geluksbrenger. Ondertussen handhaaft de links-nationalistische president zijn drukke reisagenda. Hij blijft ook evenementen toespreken die worden bijgewoond door tientallen of zelfs honderden mensen. Bovendien maakt hij er een punt van aanhangers te omarmen en te kussen. López Obrador onderschat schromelijk de komende gezondheidscrisis in Mexico, zeggen critici. In het land van 129 miljoen inwoners zijn tot dusver 203 besmettingen bevestigd, en dat in meer dan 20 van de 32 deelstaten. Twee van hen zijn overleden aan de gevolgen van Covid-19, de ziekte veroorzaakt door het coronavirus. Er bestaan echter grote twijfels over de betrouwbaarheid van de cijfers in Mexico. Bijzonder weinig mensen worden getest: enkel wie in ademnood op de spoedgevallen eindigt, zo willen richtlijnen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie WHO hebben vijf op de zes mensen die het virus oplopen geen medische hulp nodig: de reële verspreiding van het virus in Mexico is dus allicht veel groter dan aangenomen wordt. Toch neemt de regering maatregelen. Op maandag gaan de scholen dicht. Ook de voetbalcompetitie ligt inmiddels stil. Her en der worden extra zorgcentra opgetuigd. De capaciteit van het Mexicaanse zorgsysteem is immers aanzienlijk minder dan dat van Italië, dat momenteel overrompeld is. Het luchtruim van Mexico blijft helemaal open. De Verenigde Staten en Guatemala, 's lands buren, en ook andere landen in het westelijke halfrond hebben vluchten uit het buitenland geblokkeerd. Bijna 9 procent van het bbp van Mexico komt van toerisme: de regering kijkt de kat nog even uit de boom alvorens echt drastische maatregelen te nemen. Mensen mogen vooralsog gaan en staan waar ze willen, ook winkels en de horeca blijven open. Experts vrezen dat de laksheid kan leiden tot een ernstig probleem in de nabije toekomst. 'Ik maak me zorgen dat we eindigen zoals Italië, dat niet tijdig de nodige maatregelen heeft getroffen en nu de controle heeft verloren', zei Rosa Maria del Angel, een epidemiologe bij het Nationaal Polytechnisch Instituut, aan persagentschap Reuters. López Obrador oogstte ook kritiek van de Salvadoraans president Nayib Bukele, die via Twitter strengere maatregels eist van het tweede grootste land in Latijns-Amerika. 'Anders is het epicentrum binnen twintig dagen niet Europa, maar Noord-Amerika.' 'De verantwoordelijke voor de Mexicaanse staat mag niet de eerste onverantwoordelijke zijn', schrijft ook columnist Léon Krauze in de Washington Post. De beleidsmakers van vandaag herinneren zich nog de varkensgriepepidemie die in 2009 begon in Mexico en zich naar andere landen uitbreidde. In Mexico-Stad en andere delen van het land werd snel een lockdown ingevoerd die het openbare leven lamlegde. Daarop volgde een sterke economische recessie, mede veroorzaakt door de financiële crisis van 2008. Vorig jaar kon Mexico geen economische groei verwezenlijken. Het land is kwetsbaar en daarom is de regering er als de dood voor al te veel schade te veroorzaken. 'Het komt erop aan geen onnodige preventieve maatregelen te nemen die niet overeenkomen met het risico', zei Hugo Lopez-Gatell, vice-minister voor Gezondheid, afgelopen week. Bovendien, zo betoogt de regering, is zowat de helft van de Mexicanen arm: het hele land op slot doen zou ongeziene gevolgen kunnen hebben voor de bevolking die van dag tot dag leeft. Maar of de regering het nu toegeeft of niet, de coronacrisis slaagt nu al toe in Mexico: de peso is de voorbije maand gekelderd omdat buitenlandse investeerders Mexicaanse obligaties en aandelen droppen en toevlucht zoeken in de dollar. Analisten voorspellen dit jaar een recessie van 4 procent.