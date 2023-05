Mexicaanse president overlegt dinsdag met Biden over migratiecrisis

De Mexicaanse president Andres Manuel Lopez Obrador en zijn Amerikaanse evenknie Joe Biden gaan dinsdag de migratiecrisis bespreken. Dat kondigt Lopez Obrador maandag aan, enkele dagen voordat er een einde komt aan de snelle deportatieregel in de VS.

‘Ik heb morgen een gesprek, een videoconferentie met president Biden. De onderwerpen zullen immigratie, fentanyl en ontwikkelingssamenwerking zijn’, verklaarde de Mexicaanse president. Het overleg vindt rond 17.30 uur Belgische tijd plaats.

De Amerikaanse regering is van plan om donderdag de zogeheten ‘Title 42’-regel op te heffen. Die werd ingevoerd door Bidens voorganger Donald Trump en maakte het mogelijk om de meeste migranten die aan de grens met Mexico illegaal het land binnenkomen onmiddellijk terug te sturen. Mexico en de VS vrezen dat er als gevolg daarvan een piek zal zijn in het aantal illegale binnenkomsten in de VS.

De Amerikaanse regering verwacht dat de toch al gespannen relatie met Zuid-Amerika zal verergeren nu het aantal mensen dat naar de VS wil komen stijgt. Washington heeft daarom uitgebreide maatregelen aangekondigd, zoals de inzet van extra soldaten aan de grens, de uitbesteding van de eerste registratie van asielzoekers aan Colombia en Guatemala en de herinvoering van de Title 8-regel, die voorziet in een terugkeerverbod van vijf jaar in geval van illegale immigratie.

‘De grens is niet open, hij was niet open en hij zal niet open zijn na 11 mei’, benadrukte minister van Binnenlandse Veiligheid Alejandro Mayorkas vrijdag nog. Washington wijst erop dat migranten en asielzoekers zich voortaan moeten laten registreren bij immigratieambtenaren in hun eigen land of in de landen die ze doorkruisen.