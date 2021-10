We moeten de vluchtelingen uit Zuid- en Centraal-Amerika een statuut geven zodat ze in Mexico kunnen werken, vindt Jaime Rodriguez Calderon, gouverneur van grensstaat Nuevo Leon. En Amerika moet zijn wapenwetten aanpassen als het de drugspandemie echt wil aanpakken.

Niet alleen de Amerikaanse president Joe Biden heeft zijn handen vol met de toenemende migratie aan de zuidelijke grens. Ook Mexico ervaart de druk van de migrantenstroom uit Zuid- en Centraal-Amerika. Jaime Rodriguez Calderon, ook wel El Bronco ('de ruige') genoemd, is gouverneur van de grensstaat Nuevo Leon. Hij wil dat de federale regering van Mexico de migranten de toestemming geeft om op Mexicaans grondgebied te werken. 'De combinatie van migrantenstromen en de georganiseerde misdaad veroorzaakt veel menselijk leed. We moeten de vluchtelingen humaan behandelen en hen een alternatief bieden.'

...

Niet alleen de Amerikaanse president Joe Biden heeft zijn handen vol met de toenemende migratie aan de zuidelijke grens. Ook Mexico ervaart de druk van de migrantenstroom uit Zuid- en Centraal-Amerika. Jaime Rodriguez Calderon, ook wel El Bronco ('de ruige') genoemd, is gouverneur van de grensstaat Nuevo Leon. Hij wil dat de federale regering van Mexico de migranten de toestemming geeft om op Mexicaans grondgebied te werken. 'De combinatie van migrantenstromen en de georganiseerde misdaad veroorzaakt veel menselijk leed. We moeten de vluchtelingen humaan behandelen en hen een alternatief bieden.' Hoe kijkt u naar de beelden van Amerikaanse grenswachters te paard die Haïtiaanse migranten met geweld terugdrijven? Jaime Rodriguez Calderon: Dat is afschuwelijk. Joe Biden voert geen humaner beleid dan zijn voorganger Donald Trump. Ondanks zijn menselijke retoriek is hij ongemeen hard voor migranten. Hij heeft al 1400 Haïtianen laten deporteren, terwijl Haïti, zeker na de moord op president Jovenel Moïse in juli en de zware aardbeving een maand later, een heel gevaarlijk land is geworden. En ook de Mexicaanse president, Andres Manuel Lopez Obrador, gebruikt de nationale garde, die hij zogezegd in het leven had geroepen om de georganiseerde misdaad tegen te gaan, om migranten uit Zuid- en Centraal-Amerika en de Caraïben aan de grens met Mexico tegen te houden. U bent gouverneur van Nuevo Leon, een staat die grenst aan de VS. Hoe zou u het migratieprobleem aanpakken? Calderon: In mijn staat zijn er deze week alleen al 3000 Haïtianen aangekomen. We proberen hen allemaal medische hulp, voedsel en een slaapplaats te geven. Ik heb de federale overheid opgeroepen om die mensen een statuut te geven waarmee ze in Mexico zouden kunnen werken. We komen handen tekort in onze landbouw. Met een statuut zouden die mensen op een legale manier geld kunnen verdienen. Daardoor kun je ook voorkomen dat ze slachtoffer worden van mensenhandelaars en drugskartels. Miljoenen Mexicanen zijn al naar de VS gevlucht om hun American dream na te jagen. We zouden ons als Mexicanen moeten schamen voor het feit dat we er nog steeds niet in slagen om voldoende welvaart voor de Mexicanen te creëren. Miljoenen Mexicanen blijven afhankelijk van de dollars die hun familieleden die in de VS werken hen maandelijks toesturen. Mexico heeft net zoals andere landen verschillende internationale akkoorden geratificeerd. Wij hebben de plicht om migranten een goede ontvangst te geven en hen te voorzien van medicatie, voedsel en een dak boven hun hoofd. Vele Amerikanen vrezen dat migranten ook criminaliteit meebrengen. Calderon: Het is belachelijk om te denken dat migranten de oorzaak zijn van criminaliteit. Dat is cafépraat. De gevangenissen in Mexico zijn voor 90 procent gevuld met Mexicanen. Veel migranten zijn juist slachtoffers van grote drugskartels zoals het Sinaloakartel en Jalisco Nueva Generación. Migranten betalen hen duizenden dollars om door Mexico te kunnen reizen en worden dan aan hun lot overgelaten aan de grens. Duizenden migranten worden in Mexico uitgebuit en geprostitueerd. Migranten zijn in de eerste plaats mensen die op zoek zijn naar een plaats waar ze hun gezin op een veilige manier kunnen grootbrengen. Heeft de coronapandemie invloed gehad op het geweld in Mexico? Calderon:Ze heeft het geweld helaas alleen maar verergerd. Door de barre gezondheidssituatie en de slechte economische omstandigheden is de migratie uit verschillende Zuid-Amerikaanse en Centraal-Amerikaanse landen de laatste maanden sterk toegenomen. Veel Haïtianen die nu aan de grens van Mexico aankomen, komen niet uit Haïti maar uit Chili of Brazilië. Door covid-19 hebben ze daar hun werk verloren en dat zet hen ertoe aan om de lange en gevaarlijke tocht naar de VS te ondernemen. Die migranten zijn slachtoffer van de georganiseerde misdaad in Mexico. Daarnaast heeft de pandemie er ook voor gezorgd dat de drugskartels problemen kregen met de bevoorrading uit China. Vooral de import van crystal meth en andere bestanddelen voor chemische drugs werd erg moeilijk voor de meeste drugskartels, die niet over dezelfde netwerken beschikken als het Sinaloakartel. Veel kartels gingen daarom over op andere vormen van criminaliteit, zoals diefstal en ontvoering. U hebt zelf een zware prijs betaald voor uw strijd tegen de drugskartels. Uw zoon werd door het kartel Los Zetas vermoord. Wat vindt u van de maatregel van president Lopez Obrador om drugs te legaliseren? Calderon:Toen mijn zoon stierf, heb ik hem beloofd dat ik elke dag mijn best zou doen om een goed mens te zijn en mij in te zetten voor de maatschappij. De legalisering van cannabis vind ik ontzettend gevaarlijk. De meeste drugsverslavingen beginnen met cannabis. Ik heb mijn eigen familie in gevaar gebracht in mijn strijd tegen de drugskartels. Mijn zoon is vermoord, mijn huis is aangevallen en mijn dochtertje is een dag ontvoerd. Helaas ben ik niet de enige Mexicaan met zo'n verhaal. Ik ken duizenden Mexicanen wier leven door de drugs is kapotgemaakt. Wat president Lopez Obrador nu doet met de legalisering van cannabis, is met vuur spelen. Drugskartels mengen hun cannabis met crystal meth, waardoor mensen veel sneller verslaafd raken. Dat doen ze trouwens ook met cocaïne en heroïne. Zo maximaliseren ze hun winsten, doordat ze meer klanten aan zich binden die ook meer drugs kopen. Drugsverslaving en geldgebrek drijft Mexicaanse jongeren sneller naar de georganiseerde misdaad. Wat moet er gebeuren om de duizenden jaarlijkse gewelddelicten in Mexico een halt toe te roepen? Calderon:Lopez Obrador kiest voor de dialoog met de georganiseerde misdaad. Dat is een stap in de goede richting, maar met die dialoog alleen zal hij er niet komen. De enige manier om de georganiseerde misdaad te bestrijden, is om de gewone bevolking weer in de politici, de politie en het leger te doen geloven. Corruptie moet verdwijnen. Vertrouwen kan alleen ontstaan als mensen zien dat politici het niet bij woorden houden maar ook actie ondernemen. Ik ben zelf altijd voorstander geweest van heel transparante en directe communicatie. Via WhatsApp en Facebook probeer ik zo dicht mogelijk bij de burgers te staan. Ik krijg daardoor weleens de wind van voren, maar zo kan ik problemen ook snel aanpakken. Daarnaast moet de import van wapens vanuit de VS aangepakt worden. Zolang Mexicaanse drugskartels onbeperkt toegang hebben tot liquiditeit, zullen ze met hun dollars almaar betere en zwaardere wapens blijven kopen in Amerika. Als de VS hun drugspandemie een halt willen toeroepen, zullen ze in eigen land hun wapenwetten moeten aanpassen. Zolang dat niet gebeurt, zal de drugshandel miljoenen slachtoffers blijven maken.