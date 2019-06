Mette Frederiksen (41) wordt de nieuwe premier van Denemarken, de jongste ooit. Na drie weken onderhandelen heeft ze een akkoord bereikt met drie andere linkse partijen over steun voor een regering die enkel uit haar eigen sociaaldemocratische partij zal bestaan.

De partij van Frederiksen was als grootste uit de parlementsverkiezingen van 5 juni gekomen. Het blok van linkse partijen werd bovendien groter dan het rechtse blok van de vorige premier, de liberaal Lars Løkke Rasmussen. Frederiksen kwam dus aan zet. Ze sloot een akkoord met de Socialistische Volkspartij, de Eenheidslijst en Radicaal Links, maar al tijdens de campagne had Frederiksen aangekondigd dat ze een minderheidsregering wilde vormen met enkel haar eigen partij. Minderheidsregeringen zijn niet ongebruikelijk in Denemarken.

In het akkoord staat onder meer dat Denemarken tegen 2030 zijn uitstoot van broeikasgassen met 70 procent wil verlagen tegenover 1990. Frederiksen wil dat Denemarken het voortouw neemt in de internationale strijd tegen de klimaatcrisis. De nieuwe regering zal ook inzetten op het verkleinen van de sociale ongelijkheid en op het verbeteren van integratie van immigranten.