Minister van Ontwikkelingssamenwerking Meryame Kitir heeft zich maandag op een donorconferentie over Jemen, georganiseerd door de VN in samenwerking met Zweden en Zwitserland, geëngageerd om een bedrag van 5 miljoen euro vrij te maken voor steun aan het Yemen Humanitarian Fund.

'Het is belangrijk dat we aandacht blijven hebben voor de noden van de gewone Jemeniet die zwaar lijdt onder deze humanitaire crisis die nu al meer dan zes jaar duurt', zegt Kitir. 'Dit is het moment om internationale solidariteit te tonen.'

Jemen verkeert in één van de zwaarste humanitaire crisissen ter wereld. De VN waarschuwt dat meer dan 16 miljoen mensen in het land honger zullen lijden in 2021. Hiervan bevindt 5 miljoen zich op de rand van hongersnood. 20,5 miljoen van de ruim 29 miljoen mensen in Jemen heeft nood aan humanitaire hulp. 15 miljoen mensen heeft geen of beperkte toegang tot water en sanitaire voorzieningen. 'Achter deze gigantische getallen zitten mensen. We mogen hen niet vergeten. Deze crisis is ontstaan door een politiek conflict maar de gewone Jemeniet betaalt de prijs. De internationale gemeenschap heeft hier een rol te spelen en ook België draagt daartoe zijn steentje bij', aldus de minister.

Donorconferentie

Tijdens de conferentie heeft België aangekondigd het Yemen Humanitarian Fund te versterken met 5 miljoen euro. Dit fonds wordt gecoördineerd door OCHA en is toegankelijk voor VN-agentschappen en internationale en lokale organisaties in Jemen. Naast de bijkomende 5 miljoen euro die België zal bijdragen, wordt ook gewerkt met de humanitaire partners ter plaatse zoals het Wereldvoedselprogramma - dat vorig jaar de Nobelprijs voor de Vrede kreeg -, met de VN-vluchtelingenorganisatie (UNCHR), het Internationale Rode Kruiscomité (ICRC) en OCHA, de VN-organisatie die de respons op humanitaire crisissen coördineert.

'Financiële hulp is belangrijk. Maar de mensen in Jemen hebben meer nodig. Ze hebben dringend nood aan een einde van het conflict', aldus nog Meryame Kitir. België pleitte in de VN-Veiligheidsraad voor humanitaire toegang en respect voor Internationaal Humanitair Recht en ondersteunt de inspanningen van de VN-Gezant voor Jemen.

Op de donorconferentie is maandag in totaal ongeveer 1,7 miljard dollar toegezegd. Een 'ontgoochelend' resultaat, zei secretaris-generaal Antonio Guterres. De som is lager dan vorig jaar en een miljard dollar minder dan in 2019. Bovenal hadden de VN op zowat 3,85 miljard dollar gehoopt. (Belga)

