Merkels partij wil snelle kanselierswissel

Een belangrijke groep van conservatieve krachten binnen CDU-CSU, de Werte-Union, heeft zich vrijdag uitgesproken voor een snelle kanselierswissel. Volgens Alexander Mitsch, voorzitter van die conservatieve vleugel, meent dat veel CDU-leden dat willen. 'AKK kan dan de al ingezette wending in het beleid, in het bijzonder wat betreft migratie, omzetten in de praktijk. De kanselierswissel moet dan gepaard gaan met een herschikking van de regering. Vooral op het vlak van Economie moeten dringend nieuwe klemtonen gelegd worden.'

Merkel-vertrouweling Peter Altmaier is nu nog minister van Economie. Mogelijk ziet Mitsch Friedrich Merz als opvolger van Altmaier.

Bij de CDU-voorzittersverkiezingen verloor Merz nipt van AKK.

Vanuit de SPD is er minder appetijt om Kramp-Karrenbauer het roer nu al te laten overnemen. Verschillende sociaaldemocraten sloten de voorbije dagen en weken al uit dat hun partij AKK tot kanselier kan verkiezen. Johannes Kahrs, leider van de conservatieve Seeheimer Kreis binnen de SPD, zei aan Der Spiegel al dat er meteen nieuwe verkiezingen moeten komen als Merkel zou proberen om AKK tot kanselier aan te duiden.

Ook andere leidende SPD'ers spraken zich al die zin uit. 'De CDU heeft een probleem, de SPD niet', aldus Sebastian Hartmann, voorzitter van de SPD in Noordrijn-Westfalen.

Merkels vierde regering, en de derde samen met de SPD, kan donderdag haar eerste verjaardag vieren, na een moeilijke regeringsvorming die een half jaar duurde.