Merkel zet stap opzij als CDU-leider en streeft geen nieuwe termijn als bondskanselier na

In 2021 stelt ze zich niet meer verkiesbaar voor de Bondsdag, het Duitse parlement. Ze streeft ook geen ander politiek ambt meer na.

Merkel bevestigde de beslissing maandag in Berlijn, na een vergadering van de partijleiding. 'Deze vierde ambtstermijn is mijn laatste', zei Merkel. Dat mandaat loopt nog tot 2021.

Kandidaten

Haar opvolging als voorzitter kan al bij het nationale partijcongres begin december in Hamburg worden geregeld. Eerder werd dus verwacht dat Merkel zich dan opnieuw kandidaat zou stellen.

De secretaris-generaal van de CDU, Annegret Kramp-Karrenbauer, wil Merkel opvolgen als partijvoorzitter. Dat heeft ze maandag aangekondigd tijdens een bijeenkomst van de CDU-leiding in Berlijn, zo hebben aanwezigen gemeld.

Kramp-Karrenbauer was tot februari minister-president van de deelstaat Saarland. Merkel had haar in februari voorgesteld als de nieuwe secretaris-generaal, wat ongebruikelijk is voor een succesvolle minister-president in Duitsland.

Ook de federale minister van Gezondheid Jens Spahn kondigde zijn kandidatuur aan, stelt het Duitse persagentschap DPA. Hij had zich in het verleden geprofileerd als criticus van Merkel en vertegenwoordiger van de erg conservatieve vleugel binnen CDU. Na de parlementsverkiezingen van 2017 had Merkel hem als minister in haar kabinet binnengehaald.

Eerder meldde DPA op basis van zijn entourage dat ook Friedrich Merz, gewezen fractievoorzitter van CDU/CSU, zich kandidaat wil stellen. De vroegere rivaal van Merkel trok zich de voorbije jaren terug uit de politiek.

#BREAKING Merkel to give up CDU chair after 18 years: party source pic.twitter.com/6JyOwICVbm — AFP news agency (@AFP) October 29, 2018

#BREAKING: Merkel prepared not to run again for CDU party leadership pic.twitter.com/vlQrbYQBNY — dpa news agency (@dpa_intl) October 29, 2018

Verkiezingsnederlaag

De aankondiging van Merkel komt er na de zware nederlaag die CDU zondag leed bij de verkiezingen in deelstaat Hessen. De christendemocraten blijven er wel de sterkste partij met 27 procent, maar dat is 11,3 procentpunten minder dan in 2013 en het slechtste verkiezingsresultaat van de partij sinds 1966.

De SPD zakt tot 19,8 procent en wordt zo even groot als de Groenen, die ook 19,8 procent behalen. Het rechts-populistische Alternative für Deutschland (AfD) is door de 13,1 procent die ze behaalt, voor het eerst vertegenwoordigd in het deelstaatparlement, het laatste deelstaatparlement waarin ze ontbrak.

De CDU heeft nu 40 zetels, gewezen coalitiepartner de Groenen en SPD elk 29 zetels. De AfD bereikt 19 zetels, de FDP 11, Die Linke 9. De CDU en de Groenen behalen zo net de benodigde meerderheid om voort te regeren, maar er zijn ook alternatieve coalities mogelijk.

Test

De verkiezingen in de economisch sterke deelstaat wordt beschouwd als een belangrijke graadmeter voor heel Duitsland. Net zoals bij de deelstaatverkiezingen in Beieren van twee weken geleden leden de Berlijnse regeringspartijen CDU en SPD dus zware verliezen, terwijl de Groenen en de AfD veel winst boeken. CDU, haar Beierse zusterpartij CSU en SPD regeren in Berlijn sinds 2013 met een zwart-rode coalitie.

Ondanks zware verliezen bij de algemene verkiezingen van 2017 kwam het na een lange en moeizame regeringsvorming opnieuw tot een zogenoemde 'GroKo' (Große Koalition). Volgens peilingen heeft die in heel het land momenteel geen meerderheid meer.

Crisissen

Al sinds de vluchtelingencrisis van 2015 hebben de regerende christen- en sociaaldemocraten aardig wat stemmen verloren waardoor de AfD almaar sterker is geworden.

Sinds het begin van de vierde ambtstermijn van bondskanselier Merkel in maart kwam het al tot verschillende regeringscrisissen. Al na de verkiezingen in Beieren op 14 oktober werden de stemmen binnen de SPD almaar luider om een eind te maken aan de grote coalitie.