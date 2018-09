Merkel wil opnieuw rond de tafel zitten over toekomst van chef veiligheidsdiensten

Bondskanselier Angela Merkel (CDU) is bereid opnieuw te onderhandelen over de toekomst van de in opspraak gekomen baas van de binnenlandse veiligheidsdienst Hans-Georg Maassen. 'De bondskanselier vindt het een goede zaak om de kwestie opnieuw te evalueren en een gemeenschappelijke duurzame oplossing te vinden', zei regeringswoordvoerder Steffen Seibert vrijdag. Eerder was duidelijk geworden dat SPD-voorzitster en coalitiepartner Andrea Nahles na de enorme weerstand in haar partij de geplande promotie van Maassen opnieuw wil onderhandelen.

Minister van Binnenlandse Zaken Horst Seehofer (CSU), die de chef van de binnenlandse veiligheidsdienst bij het coalitiegeschil over omstreden uitspraken over de gebeurtenissen in Chemnitz heeft gesteund, wil Maassen als staatssecretaris op zijn ministerie binnenhalen. Maassen zou dan de plaats innemen van een staatssecretaris en 14.157 euro verdienen in plaats van 11.577 euro en dat stootte binnen de sociaaldemocratische rangen op hevig verzet. In de eerder op de dag gepubliceerde peiling van de ARD zakte de SPD naar de derde plaats achter de AfD.

De drie partijleiders hebben elkaar al aan de telefoon gesproken. Eerder waren Merkel en Seehofer het met elkaar eens geworden. Dat was voor Merkel erg belangrijk, klinkt het uit haar omgeving. Voor de nakende zittingen van de partijraden van maandag weet nu iedereen waarover het gaat.

Nahles had in een brief aan Merkel geschreven dat ze vond dat de coalitietop nog eens moest samenkomen 'om zich te beraden over de belangrijke maar erg verschillende zorgen van de coalitiepartners'. De SPD-voorzitster had weliswaar met succes aangedrongen op de afzetting van Maassen als baas van de binnenlandse veiligheidsdienst, wiens geschiktheid in de strijd tegen het rechtsextremisme door de SPD in twijfel werd getrokken. Seehofer, die anders als Merkel en Nahles Maassen steunde, wilde hem echter als tegenprestatie op de post van een SPD-staatsecretaris in zijn ministerie halen.