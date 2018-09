'Merkel wil dat omstreden baas van Duitse inlichtingendienst opstapt'

Volgens Merkel is hij niet meer geschikt als leider van de dienst omdat hij zich met zijn uitlatingen over de incidenten in de oostelijke stad Chemnitz heeft ingelaten met de dagelijkse politiek. Maassen zei aan de krant Bild dat zijn dienst niet over informatie beschikte die zou bewijzen dat er na de gewelddadige dood van een Duitse man in Chemnitz een 'klopjacht' op buitenlanders zou plaatsgevonden hebben. Daarmee sprak hij bondskanselier Angela Merkel (CDU) en regeringswoordvoerder Steffen Seibert tegen.

Maassen zei dat er geen aanwijzingen waren dat een video die op het internet circuleerde, waarop te zien is hoe mannen van buitenlandse origine achternagezeten worden, authentiek is. Voor die uitspraken kreeg hij scherpe kritiek, omdat hij geen bewijzen voor het tegendeel kon voorleggen. Bovendien bleek dat Maassen achter de schermen meermaals met een aantal kopstukken van de radicaal-rechtseAlternative für Deutschland had samengezeten.

Volgens Die Welt lichtte Merkel de belangrijkste regeringsleden dit weekend via de telefoon in dat ze Maassen wil vervangen. Coalitiepartner SPD vroeg vorige week al om het ontslag van Maassen, maar Merkel zou toen gezegd hebben meer tijd nodig te hebben. Haar beslissing komt nog voor de crisisvergadering met de partijleiders over de positie van Maassen, die voor dinsdagnamiddag gepland staat. Horst Seehofer, de leider van de CSU die al maanden overhoop ligt met Merkel, drukte vorige week nog zijn vertrouwen uit in Maassen.