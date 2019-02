Merkel waarschuwt voor uiteenvallen internationale organisaties

'We kunnen ze niet gewoon afbreken', zei Merkel over de internationale samenwerkingsverbanden. 'Er zijn nog een groot aantal uitdagende conflicten.' De bondskanselier vindt dat internationale samenwerking daarom net versterkt moet worden, ook op militair vlak. 'De NAVO hebben we nodig als baken van stabiliteit in turbulente tijden.'

Merkel had ook kritiek op de aankondiging van de VS dat de Amerikaanse troepen uit Syrië zullen worden teruggetrokken. Dat dreigt de invloed van Rusland en Iran in het land te vergroten, waarschuwde ze.

Het was niet de enige kritiek op de VS in haar betoog. Ze zei ook dat ze niet begreep waarom de VS veiligheidsredenen zou inroepen om hogere heffingen in te voeren op ingevoerde auto's uit Europa. 'We zijn trots op onze auto's, en terecht', zei ze. Ze merkte nog op dat de Duitse autobouwers ook fabrieken hebben in de VS, zoals BMW in South Carolina.