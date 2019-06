De Duitse bondskanselier Angela Merkel vreest dat de beraadslagingen van de Europese leiders over de verdeling van de Europese topjobs een harde dobber worden.

'Zoals de zaken er nu uitzien, zullen de discussies niet gemakkelijk worden', zo verklaarde ze zondag bij haar aankomst op een speciale Europese top in Brussel.

'Donald Tusk (Europees Raadsvoorzitter, nvdr) zal een moeilijke opdracht hebben', zo blikte Merkel vooruit op de onderhandelingen. 'We gaan proberen om constructief te zijn. Voor mij is het ook belangrijk om een interinstitutioneel conflict tussen de Raad (de Europese instelling waarin de lidstaten zetelen, nvdr) en het Europees Parlement te vermijden.'

Voor het voorzitterschap van de Europese Commissie steunde Merkel de voorbije maanden de kandidaat van haar christendemocratische Europese Volkspartij, Manfred Weber, maar volgens indiscreties in een aantal Europese media zou de Nederlandse sociaaldemocraat Frans Timmermans nu op het voorplan staan. Zowel Weber als Timmermans waren door hun Europese partij voor de verkiezingen aangeduid als Spitzenkandidat.

Merkel repte bij haar aankomst niet over namen. Wel wees de bondskanselier erop dat de fracties van de EVP en de sociaaldemocraten in het Europees Parlement gehecht blijven aan het principe dat één van de Spitzenkandidaten Jean-Claude Juncker moet opvolgen in het Berlaymontgebouw.

Ook stelde ze vast dat de EVP ondanks haar status van grootste fractie geen meerderheid heeft in het halfrond. De staatshoofden en regeringsleiders moeten met een versterkte meerderheid een kandidaat voordragen aan het Europees Parlement, dat vervolgens met een absolute meerderheid van de leden de kandidaat moet goedkeuren.

Macron hamert op compromisbereidheid

De Europese staatshoofden en regeringsleiders moeten in het getouwtrek rond de benoeming van de nieuwe leiders van de Europese instellingen 'een geest van compromisbereidheid' aan de dag leggen. Daarop heeft de Franse president Emmanuel Macron zondag gehamerd bij zijn aankomst op een speciale top in Brussel.

De leiders van de 28 lidstaten proberen zondagavond opnieuw een compromis te bereiken over de Europese topjobs. Tien dagen geleden liep een eerste poging op een sisser af, maar de voorbije dagen is er opnieuw beweging gekomen in het complexe dossier.

Zo doet de naam van de Nederlandse sociaaldemocraat Frans Timmermans de ronde als opvolger van Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker. 'Ik ben optimistisch. Ik denk dat we een constructief akkoord kunnen vinden', zei Macron bij zijn aankomst.

De president sprak alvast geen veto uit tegen Timmermans. Hij herinnerde eraan dat ervaring en kwaliteit voor hem steeds belangrijke criteria zijn geweest, en dat hij in dat opzicht eerder al de namen van Timmermans, de Deense liberale Margrethe Vestager en de Franse conservatief Michel Barnier had laten vallen.

De Nederlandse premier Mark Rutte bleef op de vlakte over de kansen van Timmermans. 'Ik ga hier niet over namen praten', zo hield Rutte de boot af. De Nederlander had in de marge van de G20-top in Osaka overleg met Macron, de Duitse bondskanselier Angela Merkel en de Spaanse premier Pedro Sanchez, maar berichten als zouden de vier in Japan een ontwerpdeal gesmeed hebben, deed hij af als 'wat overtrokken'. 'Er liggen geen concrete compromissen.'

Behalve die van de Commissievoorzitter zijn ook de jobs van de voorzitter van de Europese Raad, de hoge vertegenwoordiger van het buitenlands beleid, het voorzitterschap van de Europese Centrale Bank en het voorzitterschap van het Europees Parlement vacant. Bij die eerste vier jobs zijn de leiders aan zet, en Macron hamerde erop dat twee van de vier jobs naar vrouwen moeten gaan, en dat er een goede geografische balans moet gevonden worden.