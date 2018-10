Merkel schrapt wapenexporten naar Saoedi-Arabië

Het exporteren van Duitse wapens naar Riyad zal niet kunnen plaatsvinden 'in de toestand waarin we ons momenteel bevinden', zo liet bondskanselier Merkel na een bijeenkomst van het CDU-partijbestuur in Berlijn optekenen.

Volgens Merkel moet eerst meer duidelijkheid komen over de omstandigheden van Khashoggi's dood. Alle informatie ligt nog niet op tafel en de verantwoordelijken hebben zich nog niet moeten verantwoorden, zo benadrukte ze.

Merkel bevestigt daarmee de beleidslijn die eerder al door minister van Buitenlandse Zaken Heiko Maas was geopperd. Maas had zaterdag in een interview met de televisiezender ARD gezegd dat hij zich niet kan inbeelden dat nieuwe wapenleveringen naar Saoedi-Arabië zouden goedgekeurd worden zolang de vragen over dood van de journalist onbeantwoord blijven.

Het exporteren van wapens naar Saoedi-Arabië vormt in Duitsland al langer het onderwerp van debat, onder meer als gevolg van de Saoedische betrokkenheid bij de burgeroorlog in Jemen. De huidige regering had daarom nog geen nieuwe afspraken gemaakt over leveringen aan Saoedi-Arabië. Maar deals die eerder al in gang waren gezet, konden wel gewoon doorgaan.

'Dringende nood aan duidelijkheid'

Frankrijk, Groot-Brittannië en Duitsland hebben ook in een gezamenlijke reactie 'een dringende nood aan duidelijkheid' geuit over de dood van de Saoedische journalist.

De drie landen stellen dat de Saoedische verklaring 'ondersteund moet worden met feiten om als geloofwaardig te worden beschouwd. Meer inspanningen zijn nodig en worden verwacht om de waarheid op een begrijpelijke, transparante en geloofwaardige manier vast te stellen."'

'Het bedreigen, aanvallen en doden van journalisten is in alle omstandigheden onaanvaardbaar', zo wordt nog benadrukt. 'Niets kan deze dood rechtvaardigen en we veroordelen het in de sterkst mogelijke bewoordingen. Het verdedigen van de vrijheid van meningsuiting en de persvrijheid zijn topprioriteiten voor Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk.'

Khashoggi verdween op 2 oktober toen hij in het Saoedische consulaat in de Turkse stad Istanboel papieren in orde liet brengen. Het Saoedische regime gaf pas afgelopen vrijdag toe dat de journalist om het leven kwam bij een 'dodelijk gevecht' in het consulaat. Maar de officiële uitleg van Saoedi-Arabië heeft internationaal heel wat scep­tische reactie uitgelokt.