Merkel looft pact als 'mijlpaal' in aanpakken van migratievraagstuk

Andere Europese landen stuurden ministers of staatssecretarissen, of hun kat - Europa is zoals bekend verdeeld over het pact. Tijdens haar toespraak zei Merkel dat het akkoord een grote stap vormt in de strijd tegen mensensmokkelaars. Migratie is volgens Merkel een normaal fenomeen. 'En als het legaal is, is het ook goed.'

Volgens Merkel kunnen landen zoals Duitsland hun voordelen halen uit economische migratie. Ze voegde eraan toe dat individuele landen het internationale migratieprobleem niet alleen kunnen aanpakken, dat kan alleen met de hele internationale gemeenschap. Merkel gaf toe dat illegale migratie grote angsten oproept, maar voegde eraan toe dat 'deze angsten vandaag gebruikt worden door de tegenstanders van dit pact, door onjuiste berichtgeving in omloop te brengen'.

De Duitse bondskanselier verwees in haar toespraak in Marrakesh ook naar de Duitse geschiedenis. Onder het nationaalsocialisme in de Tweede Wereldoorlog bracht Duitsland de mensheid oneindig veel leed toe. 'Het antwoord op puur nationalisme was de oprichting van de Verenigde Naties en de erkenning samen tot oplossingen te komen voor kwesties die ons allen bezig houden.' De toespraak van de Duitse bondskanselier werd in Marrakesh op een enthousiast applaus onthaald. Merkel hield de toespraak tijdens de top waar het pact werd aangenomen. Goed 150 landen woonden de top bij. Het is pas over goed een week dat het pact echt aanvaard wordt, tijdens een algemene vergadering van de VN in New York.