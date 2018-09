Merkel kondigt internationale conferentie over Syrië aan

De internationale topconferentie zal focussen op de kritieke situatie in de rebellenvesting Idlb, zei Merkel. Merkel zei voorts dat er nog 'grote meningsverschillen' zijn tussen Duitsland en Turkije. Ze verwees naar de problematische situatie van de persvrijheid en de mensenrechten in Turkije, maar ze had het ook over gemeenschappelijke belangen met dat land.

'Er is veel wat ons verbindt', zei Merkel, verwijzend naar het partnerschap binnen de Navo, de aanpak van de migratiestroom en de strijd tegen het terrorisme. Ze prees Turkije ook voor zijn inspanningen om meer dan drie miljoen vluchtelingen te hervestigen. De Turkse president was duidelijk uit op meer economische samenwerking met Duitsland. Hij zei dat Turkije genoeg kracht heeft om mogelijke bedreigingen van zijn econommie af te wenden. Voorts vroeg hij respect voor de Turkse justitie in verband met de Duitse kritiek op de opsluitingen van tegenstanders van het regime in Turkije.

Ook Erdogan had het in zijn toespraak over de gemeenschappelijke belangen met Duitsland. Hij verwees naar de eensgezinde houding tegenover de economische sancties van de VS en de oorlog in Syrië. 'Ik ben blij met de Duitse steun', zei Erdogan. 'Duitsland is goed bijgesprongen in het opvangen van meer dan drie miljoen vluchtelingen uit Syrië in Turkije.' Tijdens de persconferentie was er een incident: een man werd, voor de lenzen van de draaiende camera's , uit de zaal gezet. De reden en omstandigheden waren niet meteen duidelijk. Het voorval ontlokte een glimlach bij de Turkse president.