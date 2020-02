Merkel en Macron willen met Poetin en Erdogan politieke oplossing voor Idlib uitwerken

In de marge van de Europese top in Brussel hebben de Duitse bondskanselier Angela Merkel en de Franse president Emmanuel Macron met de Russische president Vladimir Poetin gebeld over de 'catastrofale humanitaire toestand' in de Syrische provincie Idlib. Dat deelt de woordvoerder van Merkel donderdagavond mee.