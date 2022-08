Mensenrechtenactivist Nathan Law: ‘China ziet ook dat Rusland zware economische verliezen lijdt’

Nathan Law, bekend van het studentenprotest in Hongkong, maakt zich zorgen over de manier waarop China zijn dictatoriale regime uitbreidt.



Vorige week bezocht Nancy Pelosi Taiwan. Wat betekent dat voor u?

NATHAN LAW: Het is cruciaal dat de internationale gemeenschap laat zien dat Taiwan haar steun geniet, dat het zich niet hoeft te onderwerpen aan China. Het bezoek van Pelosi was een enorme opsteker voor de Taiwanezen en de Taiwanese overheid.

Xi Jingping startte vervolgens wel met militaire oefeningen nabij Taiwan.

LAW: China zal er alles aan doen om de internationale gemeenschap onder druk te zetten en Taiwan te isoleren. Met zijn militaire spierballengerol laat China zijn ware gelaat zien. Op internationaal vlak willen de Chinezen overkomen als een vriend met wie goed te onderhandelen valt, maar hoe langer hoe meer laten ze zien dat democratie, vrijheid van meningsuiting en mensenrechten een bedreiging vormen voor het regime. Mochten die waarden toegelaten zijn, is het afgelopen met de Communistische Partij.

Hoe groot acht u de kans dat China Taiwan daadwerkelijk binnenvalt?

LAW: Zo’n inval is niet uitgesloten, maar op dit moment heeft China nog te veel te verliezen. Het is ontzettend afhankelijk van de geglobaliseerde wereldmarkt. Veel meer nog dan Rusland. Mocht China Taiwan militair aanvallen, dan zijn de economische verliezen niet te overzien. Wat het ongetwijfeld wel zal doen, is de militaire oefeningen in de regio van Taiwan voortdurend opvoeren.

De wereld heeft te veel vertrouwen gesteld in Rusland en China. We moeten onze economie weer zelf in handen nemen.

Hoe belangrijk is de steun van de internationale gemeenschap voor Taiwan en Hongkong?

LAW: Het bezoek van Nancy Pelosi toont aan dat de steun van de VS voor Taiwan groot is. Ook de vicepresident van het Europees Parlement heeft onlangs Taiwan bezocht. Het is ontzettend belangrijk om nu een krachtig signaal naar China te sturen. De beste manier om een oorlog te stoppen is hem voorkomen. De enige manier waarop dat gerealiseerd kan worden, is door de vastberadenheid van een zo groot mogelijke groep landen die China oproepen om geen militaire acties ten aanzien van Taiwan te ondernemen. Wat Hongkong betreft, verwacht ik meer steun van de internationale gemeenschap. Zo zouden vluchtelingen uit Hongkong meer rechten moeten krijgen en zou er nog meer aandacht moeten gaan naar de manier waarop China met zijn veiligheidswet burgers van Hongkong onderdrukt. Ook de onderdrukking van de Oeigoeren door de Chinese overheid zou meer aandacht moeten krijgen. De internationale gemeenschap zou China onder druk moeten zetten om de concentratiekampen waar Oeigoeren in onmenselijke omstandigheden dwangarbeid moeten verrichten te sluiten.

Vergroot de oorlog tussen Rusland en Oekraïne de kans op een aanval van China in Taiwan?

LAW: Integendeel. De internationale gemeenschap heeft de Russische aanval massaal veroordeeld. De Russische economie zal daar zeer zwaar onder lijden. China ziet dat ook. De wereld moet laten zien dat dictators nooit zomaar een ander land mogen binnenvallen enkel en alleen omdat ze dat willen.

U was een van de leiders van de Paraplurevolutie in Hongkong in 2014. Dat waren opmerkelijk vreedzame protesten.

LAW: De burgers van Hongkong willen een democratische regio waar vrijheid en autonomie heerst. Sinds de regering van Hongkong zich alleen nog hoeft te verantwoorden tegenover Peking zijn er sociale problemen in onze maatschappij ontstaan. Massaal vreedzaam betogen was onze manier om die problemen tot ver buiten de grenzen van Hongkong aan te kaarten.

U had het daarnet over de veiligheidswet die China in 2020 heeft geïntroduceerd in Hongkong. Hoe kijkt u daarnaar?

LAW: Vrijuit spreken is voortaan strafbaar. De Chinese overheid heeft nu een zeer sterk wapen waarmee ze burgers die strijden voor democratie onmiddellijk de mond kan snoeren. Er zijn gevallen bekend van demonstranten die zijn gearresteerd louter omdat ze slogans scandeerden. Op die manier slaagt Peking erin mensen te onderwerpen aan hun regime.

Van een democratie is dus geen sprake meer in Hongkong?

LAW: Die is op sterven na dood. Aan het hoofd van onze stad staat een leider die aangesteld is door Peking en in het parlement wordt geen oppositie getolereerd. Ook de persvrijheid is in vrije val. Volgens de ranking van Reporters without Borders is Hongkong het afgelopen jaar van plaats 80 gezakt naar plaats 148, op 180 landen. Alle media in Hongkong worden op dit moment zwaar gecensureerd door China.

Is de democratie wereldwijd in gevaar?

LAW: Ja, en we zouden ons daar ernstig zorgen over moeten maken. Een van de redenen is dat de wereld te veel vertrouwen in Rusland en China heeft gesteld. Al te veel landen hebben hun energiebevoorrading en hun jobs uit handen gegeven. Als we die situatie niet omkeren, zullen de schendingen van de mensenrechten toenemen en zal de democratie wereldwijd nog verder terrein verliezen.