De Turkse luchtmacht heeft dinsdag in het noorden van Irak luchtaanvallen uitgevoerd op stellingen van de verboden Koerdische Arbeidspartij PKK. Dat melden de autoriteiten van de autonome regio Koerdistan. Ze melden dat er 'menselijke slachtoffers' zijn.

'Turkse gevechtsvliegtuigen hebben verschillende stellingen van strijders van de PKK onder vuur genomen', met name in de regio's Makhmour en Sinjar, klinkt het in een verklaring van de Koerden. Ze zeiden niet hoeveel doden en gewonden er zijn gevallen. De PKK, die door Turkije en zijn westerse bondgenoten als terroristisch wordt bestempeld, heeft bases en trainingskampen in de regio Sinjar en de bergachtige gebieden van Iraaks Koerdistan, een regio die aan Turkije grenst.

Ankara begon in het voorjaar van 2021 met een nieuwe militaire campagne tegen de PKK in het noorden van Irak. Turkije voert regelmatig luchtbombardementen uit en houdt soms ook grondoperaties. 'Volgens de informatie die wij hebben ontvangen, hebben Turkse militaire vliegtuigen zes PKK-stellingen gebombardeerd in het Karjokh-gebergte', klinkt het nog in de mededeling. Ook was er sprake van 'aanvallen op twee andere stellingen in het Sinjar-gebergte en het aangrenzende gebied in Syrië', en aanvallen in het Shila-gebied in Irak, dicht bij de Syrische grens.

'Turkse gevechtsvliegtuigen hebben verschillende stellingen van strijders van de PKK onder vuur genomen', met name in de regio's Makhmour en Sinjar, klinkt het in een verklaring van de Koerden. Ze zeiden niet hoeveel doden en gewonden er zijn gevallen. De PKK, die door Turkije en zijn westerse bondgenoten als terroristisch wordt bestempeld, heeft bases en trainingskampen in de regio Sinjar en de bergachtige gebieden van Iraaks Koerdistan, een regio die aan Turkije grenst. Ankara begon in het voorjaar van 2021 met een nieuwe militaire campagne tegen de PKK in het noorden van Irak. Turkije voert regelmatig luchtbombardementen uit en houdt soms ook grondoperaties. 'Volgens de informatie die wij hebben ontvangen, hebben Turkse militaire vliegtuigen zes PKK-stellingen gebombardeerd in het Karjokh-gebergte', klinkt het nog in de mededeling. Ook was er sprake van 'aanvallen op twee andere stellingen in het Sinjar-gebergte en het aangrenzende gebied in Syrië', en aanvallen in het Shila-gebied in Irak, dicht bij de Syrische grens.