Jemen, op het Arabische schiereiland, heeft al zeven jaar te lijden onder een burgeroorlog. De armoede en verwoesting nemen nog altijd toe, waarschuwt ngo Oxfam, het lijden onder de bevolking is groter dan ooit.

Zo is het aantal doden onder de burgerbevolking de voorbije maanden sterk gestegen. Ook de honger neemt toe: tegen eind dit jaar zouden 19 miljoen Jemenieten of twee derde van de bevolking honger lijden, 8 miljoen meer dan aan het begin van het conflict. Oxfam klaagt aan dat het hulpprogramma voor het land ondergefinancierd is. 'De crisis in Oekraïne heeft de situatie nog verergerd en heeft geleid tot bezorgdheid over de aanvoer van graan en bakolie. Jemen importeert 42 procent van zijn graan uit Oekraïne. We hebben vernomen dat de prijzen sinds de start van het conflict al zijn beginnen stijgen. In Sana'a is brood 35 procent duurder geworden in de week dat de gevechten in Oekraïne uitbraken', zegt Oxfam.

Er is ook sprake van een brandstofcrisis: de prijzen zijn sinds 2019 - en dan vooral de jongste maanden - meer dan vervijfvoudigd. De rijen bij benzinestations zijn zo lang dat het tot drie dagen kan duren vooraleer kan getankt worden. De dure brandstofprijzen dreigen bovendien nog meer essentiële goederen duurder te maken, zoals voedsel en geneesmiddelen. Ook zijn bussen en taxi's onbetaalbaar, waardoor velen het vervoer naar bijvoorbeeld het ziekenhuis niet meer kunnen betalen. Sommige ziekenhuizen moeten zelfs apparatuur afschakelen wegens een gebrek aan brandstof.

In afgelegen gebieden wordt er door het dure transport dan weer minder water geleverd. Ook de vraag naar humanitaire hulp is sterk gestegen sinds het begin van het conflict, intussen heeft zo'n driekwart van de bevolking dringend nood aan hulp, schat Oxfam. Ambtenaren worden al jaren niet meer betaald. De coronapandemie maakt het voor Jemenieten moeilijker om in buurland Saoedi-Arabië te gaan werken en geld op te sturen naar familie. De lokale munt is ook alsmaar minder waard.

Zo'n veertig procent van de woningen in steden zijn verwoest door de duizenden luchtaanvallen. Er zijn regelmatig stroomonderbrekingen van tien à twaalf uur per dag. Meer dan vier miljoen mensen zijn op de vlucht geslagen voor het geweld. 'Jemen heeft dringend behoefte aan duurzame vrede, zodat de mensen hun leven en bestaansmiddelen weer kunnen opbouwen. Zonder vrede zal de cyclus van ellende voortduren en verergeren. Tot die tijd is adequate financiering van humanitaire hulp van cruciaal belang,' besluit Oxfam.

Het conflict in Jemen woedt sinds 2015 tussen de centrale regering en de Houthi-rebellen die grote delen van het land konden veroveren. De soennitische regering krijgt steun van een coalitie onder leiding van Saoedi-Arabië, terwijl de sjiïtische rebellen militaire steun ontvangen van Iran.

