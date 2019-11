'Het zou goed zijn als er ook bij ons een duidelijke gedragscode kwam voor hoe politici en ambtenaren om dienen te gaan met buitenlands geld', schrijft professor Jonathan Holslag (VUB).

Als je als Rus je land belazert, dan jagen agenten je op tot in de verste uithoeken van de wereld en sterf je in het meest dramatische geval aan radioactieve vergiftiging. Als je als Chinees je land verraadt, dan pakt het regime je familie zo hard aan dat je je uiteindelijk wel moet overgeven. Als je als Saudiër de rug keert tegen je land, dan deinst men er niet voor terug om je in stukken te zagen in een consulaat in een ander land. Gruwelijke praktijken zijn dat, zeker omdat dergelijke terreur vooral als doel heeft de regimes te beschermen, niet zozeer het land. L'état c'est moi, zo geldt dat voor Vladimir Poetin, Xi Jinping en Mohammad bin Salman. Terwijl dergelijke landen buitengewoon driest optreden tegen overlopers, is er bij ons evenwel een gewenning ontstaan voor overlopers.

...