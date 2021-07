De Amerikaanse farmabedrijven Johnson & Johnson, McKesson, Cardinal Health en AmerisourceBergen zijn bereid om diep in de buidel te tasten om bijna 4.000 procedures in verband met de opioïdencrisis in de Verenigde Staten te doen verdwijnen. Samen zullen ze tot 26 miljard dollar (ruim 22 miljard euro) betalen.

Tegen de vier farmabedrijven lopen duizenden zaken die zijn aangespannen door Amerikaanse staten, counties en steden. Ze beschuldigen de bedrijven ervan met hun pijnstillers te hebben bijgedragen aan de golf van verslavingen en overdosissen in het land die volgens sommige schattingen het leven heeft gekost aan meer dan een half miljoen mensen.

Over een globale schikking onderhandelen de bedrijven al jarenlang met verschillende staten. Nu is de deal rond, zo maakte onder meer de procureur-generaal van New York, Letitia James, woensdag bekend.

26 miljard

In totaal zullen de vier bedrijven tot 26 miljard dollar aan schikkingen betalen. Het overgrote deel van het betaalde geld zal gaan naar de behandeling en de preventie van opioïdeverslaving.

De geneesmiddelenverdelers McKesson, Cardinal Health en AmerisourceBergen nemen daarbij tot 21 miljard dollar voor hun rekening, verspreid over de komende achttien jaar. Producent J&J betaalt tot 5 miljard dollar over negen jaar, met tot 3,7 miljard dollar in de eerste drie jaar.

Hoeveel de farmaceuten daadwerkelijk zullen moeten ophoesten, hangt af van hoeveel staten en lokale besturen intekenen op de schikking. New York neemt alvast deel, zei James, andere staten hebben 30 dagen de tijd om mee in te stappen. Lokale besturen in deelnemende staten krijgen 150 dagen de tijd.

'De voorgestelde globale overeenkomst zou, als ze goedgekeurd wordt door een aanzienlijk aantal staten en lokale besturen in het land, de vorderingen afhandelen van bijna 4.000 entiteiten die rechtszaken hebben aangespannen in federale en staatsrechtbanken tegen de vier bedrijven', luidt het in de mededeling van James.

Voorts gaat J&J akkoord om de verkoop van opioïden in de VS te stoppen en gegevens van klinische proeven te delen. De drie verdelers stemmer er dan weer mee in om een aantal maatregelen in te voeren die de verkoop van opioïden beter in kaart brengen en om onafhankelijk toezicht toe te laten.

'Historisch bedrag'

'De talrijke bedrijven die opioïden produceerden en verdeelden over de natie, deden dat zonder acht te slaan op mensenlevens of de nationale crisis die ze hielpen aan te wakkeren', aldus James. 'Johnson & Johnson, McKesson, Cardinal Health en AmerisourceBergen hielpen niet alleen de lucifer aan te steken, maar bleven het vuur van opioïdeverslaving meer dan twee decennia aanwakkeren.'

De procureur-generaal van North Carolina, Josh Stein, benadrukt dat 'geen enkele hoeveelheid geld ooit genoeg zal zijn' om de schade die de crisis heeft aangericht, te vergoeden. Maar het is wel een 'historisch bedrag' dat zal gebruikt worden voor 'broodnodige behandeling en ontwenning'.

In een gezamenlijke reactie zeggen de drie verdelers McKesson, Cardinal Health en AmerisourceBergen de beschuldigingen 'ten stelligste' te betwisten. De deal is wel een belangrijke stap naar 'het bereiken van een brede oplossing voor opioïdeclaims van de overheid en naar betekenisvolle verlichtingen voor de gemeenschappen in de Verenigde Staten'.

Ook tegen verschillende andere farmabedrijven lopen in de VS nog claims in verband met de opioïdencrisis. Zij zijn niet betrokken bij dit akkoord.

Tegen de vier farmabedrijven lopen duizenden zaken die zijn aangespannen door Amerikaanse staten, counties en steden. Ze beschuldigen de bedrijven ervan met hun pijnstillers te hebben bijgedragen aan de golf van verslavingen en overdosissen in het land die volgens sommige schattingen het leven heeft gekost aan meer dan een half miljoen mensen. Over een globale schikking onderhandelen de bedrijven al jarenlang met verschillende staten. Nu is de deal rond, zo maakte onder meer de procureur-generaal van New York, Letitia James, woensdag bekend. In totaal zullen de vier bedrijven tot 26 miljard dollar aan schikkingen betalen. Het overgrote deel van het betaalde geld zal gaan naar de behandeling en de preventie van opioïdeverslaving. De geneesmiddelenverdelers McKesson, Cardinal Health en AmerisourceBergen nemen daarbij tot 21 miljard dollar voor hun rekening, verspreid over de komende achttien jaar. Producent J&J betaalt tot 5 miljard dollar over negen jaar, met tot 3,7 miljard dollar in de eerste drie jaar. Hoeveel de farmaceuten daadwerkelijk zullen moeten ophoesten, hangt af van hoeveel staten en lokale besturen intekenen op de schikking. New York neemt alvast deel, zei James, andere staten hebben 30 dagen de tijd om mee in te stappen. Lokale besturen in deelnemende staten krijgen 150 dagen de tijd. 'De voorgestelde globale overeenkomst zou, als ze goedgekeurd wordt door een aanzienlijk aantal staten en lokale besturen in het land, de vorderingen afhandelen van bijna 4.000 entiteiten die rechtszaken hebben aangespannen in federale en staatsrechtbanken tegen de vier bedrijven', luidt het in de mededeling van James. Voorts gaat J&J akkoord om de verkoop van opioïden in de VS te stoppen en gegevens van klinische proeven te delen. De drie verdelers stemmer er dan weer mee in om een aantal maatregelen in te voeren die de verkoop van opioïden beter in kaart brengen en om onafhankelijk toezicht toe te laten. 'De talrijke bedrijven die opioïden produceerden en verdeelden over de natie, deden dat zonder acht te slaan op mensenlevens of de nationale crisis die ze hielpen aan te wakkeren', aldus James. 'Johnson & Johnson, McKesson, Cardinal Health en AmerisourceBergen hielpen niet alleen de lucifer aan te steken, maar bleven het vuur van opioïdeverslaving meer dan twee decennia aanwakkeren.' De procureur-generaal van North Carolina, Josh Stein, benadrukt dat 'geen enkele hoeveelheid geld ooit genoeg zal zijn' om de schade die de crisis heeft aangericht, te vergoeden. Maar het is wel een 'historisch bedrag' dat zal gebruikt worden voor 'broodnodige behandeling en ontwenning'. In een gezamenlijke reactie zeggen de drie verdelers McKesson, Cardinal Health en AmerisourceBergen de beschuldigingen 'ten stelligste' te betwisten. De deal is wel een belangrijke stap naar 'het bereiken van een brede oplossing voor opioïdeclaims van de overheid en naar betekenisvolle verlichtingen voor de gemeenschappen in de Verenigde Staten'. Ook tegen verschillende andere farmabedrijven lopen in de VS nog claims in verband met de opioïdencrisis. Zij zijn niet betrokken bij dit akkoord.