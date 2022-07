Mega Millions-jackpot van 1,28 miljard dollar voor inwoner uit Amerikaanse staat Illinois

De Mega Millions-jackpot, met 1,28 miljard dollar de op twee na grootste in de Amerikaanse geschiedenis, is vrijdagavond gevallen. Een lotje gekocht in Illinois is goed voor de hoofdprijs, zo bericht de Amerikaanse zender CNN op basis van de loterij van deze Amerikaanse staat.

De vorige winnaar van Mega Millions dateert al van midden april. Sindsdien tikte de jackpot aan tot 1,28 miljard dollar of omgerekend 1,25 miljard euro. De winnaar kan ervoor kiezen om zijn winst in één keer uit te betalen, maar dan blijft die beperkt tot 742 miljoen dollar, aldus CNN. Als hij het volledige bedrag wil, zal het gespreid worden over 29 jaarlijkse betalingen.

De 1,28 miljard dollar is de derde hoogste lottowinst ooit in de Verenigde Staten, en de tweede hoogste bij Mega Millions. Het hoogste gewonnen lottobedrag ooit in de VS -1,586 miljard dollar- dateert van 2016 bij Powerball. De winst moest toen verdeeld worden over drie winnaars. Het hoogste bedrag bij Mega Millions bedraagt ruim 1,53 miljard dollar en ging in 2018 naar een persoon uit South Carolina.

Meer details over de winnaar zijn er nog niet bekend. “We kijken er naar uit om hem of haar te feliciteren”, aldus Pat McDonald, directeur van het Mega Millions Consortium. De winnende nummers van vrijdagavond waren 13, 36, 45, 57, 67 en een Mega Ball van 14.

Naast de hoofdprijs zijn er nog 26 Amerikanen die minstens 1 miljoen dollar rijker zijn doordat ze vijf juiste cijfers aankruisten.

De kans om deze jackpot te winnen bedraagt één op 302.575.350.