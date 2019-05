Meerdere gewonden in Lyon, parket denkt aan bompakket

De explosie in een voetgangerszone in de zuidoost-Franse Lyon, waarbij zeker zeven mensen gewond geraakt zijn, is waarschijnlijk veroorzaakt door een bompakket. Dat melden verschillende media en het nieuws wordt bevestigd door het parket.

Lyon op 24 mei 2019. © Twitter @prefetrhone