Bij een incident in het centrum van Würzburg, in de Duitse deelstaat Beieren, zijn meerdere doden en gewonden gevallen.

Dat bevestigt de politie van Unterfranken op Twitter.

Volgens Duitse media ging het om een mesaanval, waarbij een man passanten aanviel. Agenten konden de dader met gebruik van een vuurwapen overmeesteren, zegt de politie.

De politie is nog massaal ter plaatse, maar benadrukt dat het gevaar is geweken. 'We hebben een verdachte opgepakt. Er zijn geen aanwijzingen dat er een tweede dader is.'

Volgens de boulevardkrant Bild vielen er drie doden en zes gewonden, maar die informatie is nog niet bevestigd.

