Meerdere doden bij schietpartij Texas, politie pakt verdachte op

In een winkelcentrum in El Paso, Texas, is zaterdagmiddag een schietpartij geweest. Er zou sprake zijn van 'diverse' doden. De politie laat weten dat de schietpartij is afgelopen en dat één persoon in opgepakt.

Bewapende agenten voor het winkelcentrum in El Paso waar zaterdag een schietpartij plaatsvond. © Belga