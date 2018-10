Meerdere doden bij schietpartij in Pittsburgh

Het gaat om de Tree of Life Congregation Synagogue in de wijk Squirrel Hill, waar een relatief grote gemeenschap Joden woont. De schutter zou het vuur geopend hebben tijdens een gebedsdienst. Het is vooralsnog onduidelijk of hij het gebouw is binnengegaan of mensen buiten heeft beschoten.

Toen opgeroepen agenten ter plaatse kwamen, werden ook zij onder vuur genomen. Drie van hen werden met schotwonden afgevoerd. De ordediensten omsingelden het gebouw. Buurtbewoners moeten in hun huizen blijven. Intussen heeft de politie in New York agenten gestuurd om de synagoges in de stad te bewaken.