Het aantal internationale migranten is in 2020 licht gestegen, ondanks de talrijke reisbeperkingen en gesloten grenzen door de coronapandemie. Dat meldt de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM), de VN-organisatie voor migratie, woensdag in het Zwitserse Genève.

Het aantal internationale migranten vorig jaar kwam overeen met 3,6 procent van de wereldbevolking. In totaal gaat het om 281 miljoen personen, zegt de IOM in haar jaarlijkse rapport over de migratiestromen. In 2019 ging het nog om 272 miljoen migranten, of 3,5 procent van de wereldbevolking. Maar de stijging is vooral groot in vergelijking met 1970, toen er 84 miljoen migranten waren, bijna 200 miljoen minder dus. De IOM zegt dat er nog 2 miljoen migranten meer geweest zouden zijn als de coronapandemie er niet was geweest. 'COVID heeft de wereld veranderd en raakt aan alle aspecten van migratie', zei Marie McAuliffe, de auteur van het rapport, op een persconferentie. 'Dat heeft duidelijk een impact op migratie gehad, en zeker een negatieve impact op de mobiliteit.'

Internationale migratie is dus vertraagd, maar door een reeks conflicten, gewelddaden en natuurrampen is het aantal ontheemden, die op de vlucht zijn in eigen land, wel gestegen. Hun aantal steeg van 31,5 miljoen in 2019 tot 40,5 miljoen eind 2020. 'We zijn getuige van een paradoxaal fenomeen dat zich nooit eerder heeft voorgedaan in de geschiedenis van de mensheid', zegt de directeur-generaal an de IOM, Antonio Vitorino, in een persbericht. 'Terwijl miljarden personen letterlijk thuis vastzittten door COVID-19, zijn tientallen miljoenen anderen ontheemd.'

Het aantal internationale migranten vorig jaar kwam overeen met 3,6 procent van de wereldbevolking. In totaal gaat het om 281 miljoen personen, zegt de IOM in haar jaarlijkse rapport over de migratiestromen. In 2019 ging het nog om 272 miljoen migranten, of 3,5 procent van de wereldbevolking. Maar de stijging is vooral groot in vergelijking met 1970, toen er 84 miljoen migranten waren, bijna 200 miljoen minder dus. De IOM zegt dat er nog 2 miljoen migranten meer geweest zouden zijn als de coronapandemie er niet was geweest. 'COVID heeft de wereld veranderd en raakt aan alle aspecten van migratie', zei Marie McAuliffe, de auteur van het rapport, op een persconferentie. 'Dat heeft duidelijk een impact op migratie gehad, en zeker een negatieve impact op de mobiliteit.' Internationale migratie is dus vertraagd, maar door een reeks conflicten, gewelddaden en natuurrampen is het aantal ontheemden, die op de vlucht zijn in eigen land, wel gestegen. Hun aantal steeg van 31,5 miljoen in 2019 tot 40,5 miljoen eind 2020. 'We zijn getuige van een paradoxaal fenomeen dat zich nooit eerder heeft voorgedaan in de geschiedenis van de mensheid', zegt de directeur-generaal an de IOM, Antonio Vitorino, in een persbericht. 'Terwijl miljarden personen letterlijk thuis vastzittten door COVID-19, zijn tientallen miljoenen anderen ontheemd.'