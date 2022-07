Meer foto’s van nieuwe ruimtetelescoop James Webb gedeeld

De nieuwe ruimtetelescoop James Webb heeft meer beelden en metingen van het heelal geleverd. Die zijn dinsdag vrijgegeven. Maandag had de Amerikaanse president Joe Biden de eerste afbeelding naar buiten gebracht. Bekijk de foto’s onderaan dit artikel.

Op de eerste metingen is bijvoorbeeld te zien dat de exoplaneet WASP-96 b sporen van water en stoomwolken bevat. Hij staat zo dicht bij zijn ster dat een jaar er maar 3,5 dag duurt. Daarnaast heeft de Webb foto’s van gasnevels gemaakt. Op de afbeelding die Biden deelde zijn duizenden verre sterrenstelsels in een miniem stukje heelal te zien. De James Webb is ontwikkeld door de Verenigde Staten, Europa en Canada.

Op eerste kerstdag werd de ruimtetelescoop gelanceerd. Hij is de opvolger van de beroemde ruimtetelescoop Hubble, die zijn einde nadert. Eind januari, na ongeveer een maand vliegen, kwam de James Webb aan op zijn werkplek op 1,5 miljoen kilometer van de aarde. Na aankomst daar zijn alle systemen getest en werden de instrumenten aan boord afgekoeld, een ervan tot een temperatuur van 266 graden onder nul. Ook zijn de spiegels afgesteld. Die bundelen het licht dat uit het heelal komt en sturen het naar de meetinstrumenten.

De James Webb heeft achttien zeshoekige spiegels die aan elkaar zitten, maar los van elkaar kunnen bewegen om scherp te stellen. De spiegel is gemaakt van beryllium, met daarbovenop een miniem laagje goud van 100 nanometer dik. Dat is duizend keer zo dun als een menselijke haar of een vel papier. Beryllium is licht, sterk en goed bestand tegen extreme kou. Het goud zorgt ervoor dat de spiegel beter in staat is infrarood licht te zien. Nu de eerste foto’s zijn gemaakt, is het voorwerk klaar en begint het wetenschappelijke onderzoek waarvoor de James Webb is gebouwd.

De James Webb moet onder meer zoeken naar planeten waar misschien leven mogelijk is, verre sterrenstelsels en sporen van de oerknal. Hij kan een miljard jaar verder terug in de tijd kijken dan de Hubble. Het project kost in totaal ongeveer 8 miljard euro.

(Credit Image: © STSCI/NASA/ZUMA Press Wire)