Meer dan tachtig mensen, waaronder zeker vier kinderen, zijn maandag tijdens vijf operaties op de Noordzee gered toen ze de oversteek naar het Verenigd Koninkrijk probeerden te maken. Dat melden de Franse autoriteiten.

Ongeveer 35 mensen zaten aan boord van een opblaasbare boot toen ze in de problemen kwamen in de buurt van Duinkerke. Met een boot sleepte de Franse douane hen naar de haven.

Een patrouille van de kustwacht kon verder zestien andere migranten, onder wie vijf vrouwen en vier kinderen, hulp bieden toen hun boot 'in panne viel', ook bij Duinkerke.

Vijftien andere mensen werden door de Franse kustwacht terug naar de haven van Calais gebracht nadat hun boot onder water stond.

Tot slot konden de autoriteiten nog eens vijf en twee mensen onderscheppen in de buurt van Calais. Die laatste twee waren zwaar onderkoeld.

Volgens de grenspolitie is iedereen 'gezond en veilig'.

Sinds begin dit jaar zijn minstens 1.169 mensen die onderweg waren naar Engeland op het Kanaal onderschept door de Franse autoriteiten, blijkt uit een telling van AFP.

