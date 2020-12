Gewapende mannen hebben woensdag meer dan 100 mensen omgebracht in het westen van Ethiopië. Dat meldt de Ethiopische Mensenrechtencommissie (EHRC), een onafhankelijk overheidsorgaan.

De aanval gebeurde in de regio Bulen, in de staat Benishangul-Gumuz. Volgens de commissie werden de slachtoffers doodgeschoten en werden de huizen van slapende bewoners in brand gestoken.

De commissie zegt in een verklaring 'onrustwekkend fotografisch bewijs' gekregen te hebben van mensen die aan het geweld konden ontsnappen. De aanval gebeurde voor zonsopgang, en duurde voort tot in de namiddag. Zeker 36 mensen worden verzorgd voor verwondingen, vooral kogelwondes, in het 90 km verderop gelegen ziekenhuis van Bulen.

'Er was geen politie of geen veiligheidsdienst gestationeerd in de zone op dat moment', meldt de commissie nog. Er waren gewapende troepen ter plaatse gestuurd om spanningen te bedaren, maar zij waren kort daarop weer vertrokken. Sommige slachtoffers gaven aan dat ze de aanvallers kenden, aldus nog de Mensenrechtencommissie.

