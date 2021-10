Ongeveer 22,8 miljoen Afghanen, iets meer dan de helft van de bevolking, zullen deze winter met acute voedselonzekerheid te kampen hebben, zo waarschuwden verschillende VN-organisaties maandag.

'Deze winter zullen miljoenen Afghanen moeten kiezen tussen migreren of verhongeren, tenzij we erin slagen de hulp op te voeren', zo stelt David Beasley, uitvoerend directeur van het Wereldvoedselprogramma (WFP), in een gezamenlijke verklaring met de Voedsel- en Landbouworganisatie van de VN (FAO). Volgens de VN is de voedselcrisis in Afghanistan nu al ernstiger dan die in Syrië of Jemen. 'Alleen de Democratische Republiek Congo verkeert in een nog ernstigere situatie.' 'Afghanistan is een van de ergste humanitaire rampen ter wereld, zo niet de ergste,' voegde Beasley eraan toe. 'Het aftellen naar een catastrofe is begonnen en als we nu niet handelen, krijgen we te maken met een totale ramp,' waarschuwt hij.

Door de gecombineerde effecten van oorlog, opwarming van de aarde en economische en gezondheidscrises zal meer dan 50 procent van de Afghaanse bevolking deze winter in stadium 3 (voedselcrisis) en 4 (noodsituatie op voedselgebied) verkeren van de IPC-index (Integrated Food Security Phase Classification) die in samenwerking met de VN is ontwikkeld. Stadium 3 wordt gekenmerkt door ernstige of ongewone acute ondervoeding, stadium 4 door zeer ernstige acute ondervoeding en buitensporige sterfte. Het laatste stadium (5) is hongersnood.

Voor Afghanistan is het de ergste situatie sinds de VN tien jaar geleden begon met het analyseren van de gegevens. Afghanistan is verwoest door meer dan vier decennia van conflicten en lijdt onder de gevolgen van de opwarming van de aarde, die in 2018 en 2021 tot ernstige droogte heeft geleid. Sinds de taliban in augustus de macht overnamen, is ook de economie tot stilstand gekomen omdat de internationale gemeenschap zijn hulp heeft bevroren.

'Deze winter zullen miljoenen Afghanen moeten kiezen tussen migreren of verhongeren, tenzij we erin slagen de hulp op te voeren', zo stelt David Beasley, uitvoerend directeur van het Wereldvoedselprogramma (WFP), in een gezamenlijke verklaring met de Voedsel- en Landbouworganisatie van de VN (FAO). Volgens de VN is de voedselcrisis in Afghanistan nu al ernstiger dan die in Syrië of Jemen. 'Alleen de Democratische Republiek Congo verkeert in een nog ernstigere situatie.' 'Afghanistan is een van de ergste humanitaire rampen ter wereld, zo niet de ergste,' voegde Beasley eraan toe. 'Het aftellen naar een catastrofe is begonnen en als we nu niet handelen, krijgen we te maken met een totale ramp,' waarschuwt hij. Door de gecombineerde effecten van oorlog, opwarming van de aarde en economische en gezondheidscrises zal meer dan 50 procent van de Afghaanse bevolking deze winter in stadium 3 (voedselcrisis) en 4 (noodsituatie op voedselgebied) verkeren van de IPC-index (Integrated Food Security Phase Classification) die in samenwerking met de VN is ontwikkeld. Stadium 3 wordt gekenmerkt door ernstige of ongewone acute ondervoeding, stadium 4 door zeer ernstige acute ondervoeding en buitensporige sterfte. Het laatste stadium (5) is hongersnood. Voor Afghanistan is het de ergste situatie sinds de VN tien jaar geleden begon met het analyseren van de gegevens. Afghanistan is verwoest door meer dan vier decennia van conflicten en lijdt onder de gevolgen van de opwarming van de aarde, die in 2018 en 2021 tot ernstige droogte heeft geleid. Sinds de taliban in augustus de macht overnamen, is ook de economie tot stilstand gekomen omdat de internationale gemeenschap zijn hulp heeft bevroren.