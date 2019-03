Meer dan 9000 buitenlandse familieleden van jihadisten in Syrisch vluchtelingenkamp

Meer dan 9000 buitenlandse vrouwen en kinderen, allen familieleden van jihadisten, bevinden zich in een vluchtelingenkamp in het noordoosten van Syrië, zeggen de Koerdische autoriteiten in het land, twee dagen na het einde van het kalifaat van terreurgroep Islamitische Staat.

'Het aantal buitenlanders van Daesh (het Arabische acroniem voor IS, red.) in het kamp loopt op tot meer dan 9000, onder wie 6.500 kinderen', aldus een woordvoerder van de Koerdische autoriteiten in Syrië, meldt persagentschap AFP.De cijfers dateren al van vorige week, aldus de woordvoerder.

De Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF), de door de VS gesteunde Koerdisch-Arabische coalitie, hebben zaterdag de totale overwinning uitgeroepen op IS. Zo kwam er ook een einde aan het zelfverklaarde kalifaat dat IS in 2014 had uitgeroepen in delen van Syrië en Irak.

Offensief

Een internationale coalitie onder leiding van de VS begon in 2014 aan een offensief tegen IS, toen de groep de miljoenenstad Mosul in Irak controleerde. Die stad werd in de zomer van 2017 bevrijd en enkele maanden later viel ook de onofficiële hoofdstad al-Raqqa.

Het was echter wachten tot zaterdag vooraleer de volledige overwinning kon worden uitgeroepen, nadat het laatste IS-bastion Baghouz werd heroverd.