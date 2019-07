Meer dan 800 demonstranten opgepakt tijdens betoging van oppositie in Moskou

In de Russische hoofdstad Moskou heeft de politie zaterdag meer dan 800 manifestanten opgepakt die deelnamen aan een betoging waarvoor geen toelating gegeven was. De manifestanten eisten vrije en eerlijke verkiezingen in Rusland.

Moskou, 27 juli 2019. © Reuters