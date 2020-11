Zowat 82.000 slachtoffers van seksueel misbruik hebben zich de afgelopen maanden gemeld bij het compensatiefonds van de Amerikaanse scoutsvereniging Boy Scouts of America (BSA).

Maandagavond is de deadline voor slachtoffers om in aanmerking te komen voor een compensatie uit een door de BSA opgericht fonds, nadat de scoutsvereniging in februari bescherming tegen schuldeisers had aangevraagd.

De vereniging kampte met financiële druk, onder meer door juridische kosten door de beschuldigingen van seksueel misbruik. De BSA richtte vervolgens een compensatiefonds op voor de slachtoffers. Hoeveel geld er in het fonds zit, is onbekend. De BSA heeft voor ongeveer een miljard dollar aan activa.

De BSA stelt dat het voorgestelde compensatiefonds voor de slachtoffers de beste manier is om hen schadeloos te stellen, op 'een manier die evenwichtig is en hun identiteiten beschermt'. De vereniging moedigde slachtoffers nog aan om een eis in te dienen.

Rechtszaken

De onthullingen over seksueel misbruik bij de BSA kwamen in 2012 in de openbaarheid. De krant Los Angeles Times publiceerde duizenden pagina's aan documenten die aantoonden dat de vereniging decennialang seksueel misbruik had toegedekt, gepleegd door duizenden vrijwilligers. Toen was er sprake van 5.000 'dossiers van perversie', overeenkomstig met het aantal vermoede daders. Tot dan had de leiding van de BSA die informatie geheim gehouden. Vaak werd er geen melding bij de autoriteiten gedaan.

Tijdens een proces in Minnesota eind januari 2019 zei een expert die door de BSA was aangesteld om dergelijke dossiers samen te stellen, 7.819 vermoedelijke daders en 12.254 slachtoffers tussen 1944 en 2016 te hebben geïdentificeerd. Aantallen die hoger lagen dan de voorgaande schattingen. De afgelopen jaren namen de rechtszaken tegen de BSA toe, onder meer dankzij wetswijzigingen in verschillende Amerikaanse staten waardoor de verjaringstermijn voor seksuele agressie op minderjarigen werd verlengd.

De scoutsvereniging is opgericht in 1910 en telt 2,2 miljoen leden tussen 5 en 21 jaar. (Belga)

