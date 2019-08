In Honduras zijn sinds 2016 al meer dan 7.400 inwoners op de vlucht geslagen voor de gewelddaden van bendes en drugssmokkelaars. Dat staat maandag in een rapport van het nationaal instituut voor de mensenrechten Conadeh.

Tussen 2016 en juni 2019 ontvluchtten alles samen 7.446 mensen hun woningen als gevolg van bedreigingen, de moord op hun naasten, pogingen tot afpersing of de rekrutering van minderjarigen door bendes, aldus het rapport. Honduras, dat samen met buurlanden El Salvador en Guatemala gelegen is in de zogenaamde 'driehoek des doods', wordt geteisterd door bendes die de drugshandel en de georganiseerde misdaad controleren.

Het 9,43 miljoen inwoners tellende land kent een van de hoogste moordpercentages ter wereld, met 41,2 procent op 100.000 inwoners in 2018. De problematiek zorgt jaarlijks voor een indrukwekkende stroom van illegale vluchtelingen richting de Verenigde Staten, die soms de vorm aanneemt van 'karavaans' van duizenden Hondurezen die te voet het geweld proberen te ontvluchten.