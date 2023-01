Meer dan 60 doden bij explosie in Pakistaanse moskee: ‘Verachtelijke aanval’

De dodentol van de explosie in een moskee in Peshawar, in Pakistan, is verder opgelopen tot 61. Er zijn ook 150 gewonden gevallen, overwegend politieagenten.

De explosie deed zich voor tijdens het middaggebed, in een wijk die streng beveiligd is. Verschillende gebouwen van de politie bevinden zich in diezelfde wijk, en de moskee maakt deel uit van een complex waar ook het hoofdkwartier van de provinciale politie is.

Zowat 260 mensen, vooral agenten, waren in de moskee tijdens het middaggebed.

De autoriteiten gaan ervan uit dat het om een zelfmoordaanslag gaat, al werd die nog niet opgeëist.

De secretaris-generaal van de Verenigde Naties heeft uitdrukkelijk de ‘verachtelijke aanslag’ veroordeeld. Dat laat zijn woordvoerder, Stéphane Dujarric, maandag weten.

‘De secretaris-generaal veroordeelt krachtig de zelfmoordaanslag die vandaag plaatsvond in een moskee in Peshawar. Het is bijzonder verwerpelijk dat een dergelijke aanslag plaatsvindt in een gebedshuis’, zei hij aan de pers.