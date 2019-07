Bij rellen in de gevangenis van Altamira, in de Noord-Braziliaanse staat Para, zijn zeker 52 gevangenen om het leven gekomen. Dat heeft de lokale overheid meegedeeld. Zestien van de gevangenen werden onthoofd.

Volgens een woordvoerder van de penitentiaire diensten van Para, vond er een gevecht plaats tussen twee rivaliserende bendes. De leden van de ene bende zouden erin geslaagd zijn binnen te dringen in een andere sectie van de gevangenis, melden Braziliaanse media. Het geweld was rond 7.00 uur 's ochtends uitgebroken en duurde tot kort voor de middag. Zestien gedetineerden werden onthoofd, zeggen de plaatselijke media nog. Anderen stierven door verstikking omdat een deel van het gebouw in brand werd gestoken.

Er werden tijdelijk ook twee bewakers gegijzeld, maar die zijn intussen weer vrijgelaten. In Brazilië komt bloedig geweld in de overvolle gevangenissen vaker voor. In mei hadden rellen in een gevangenis in de deelstaat Amazonas nog aan 55 mensen het leven gekost. Heel wat gevangenissen in het land worden door bendes gecontroleerd.